Cuando Claudia adquirió un crédito en el 2019 en el banco Santander para hacerse de una vivienda en el fraccionamiento Las Américas de Ecatepec, Estado de México, acarició el sueño de contar finalmente con un patrimonio propio y dejar atrás las rentas que devoraban su salario.

Solo fue una ilusión. Dos años después, en el 2021, por la pandemia del Covid-19 se quedó sin trabajo y ya no pudo seguir pagando las mensualidades al banco.

Por esas fechas, supo de la Alianza Nacional Barzón Las Américas, una organización encabezada por Melitón Domínguez y Yolanda Ramírez, que apoyaba a los deudores de créditos de vivienda en la zona, por lo que se acercó a ellos para pedirles ayuda.

Se la ofrecieron y solo le pidieron que se afiliara y pagara una cuota mensual de 500 pesos. Además, tendría que cubrir otros 15 mil pesos para los abogados que negociarían su deuda para “bajarla al máximo, e incluso, ya no tendría que preocuparse por liquidarla”.

Confió en ellos, pero al año siguiente fue lanzada -mediante juicio hipotecario- de su vivienda, ubicada en la calle Perú del fraccionamiento Las Américas. Sus supuestos defensores, Melitón Domínguez y Yolanda Ramírez, se habían coludido con Juan Isaac Mejía Garnica, dueño de la inmobiliaria “MEJGAR”, quien había adquirido la cesión de derechos, pagado la deuda de Claudia y convertido en dueño de la propiedad de la joven.

Actualmente, Claudia no tiene trabajo, no tiene casa y ya perdió unos 80 mil pesos, desde el tiempo en que se afilió a la Alianza Nacional Barzón Las Américas.

Otro centenar de casos

El de Claudia, este es uno de los cerca de 100 casos en los que deudores de vivienda del fraccionamiento Las Américas Ecatepec han sido víctimas de fraude y despojo por Alianza Nacional Barzón.

La abogada Frida Saldaña Torres, demandó a los representantes de esta agrupación por el caso de Olivia Herrera, una mujer de la tercera edad despojada de su casa, la cual fue convertida en oficinas centrales de la Alianza Nacional Barzón Las Américas, a pesar de que confió en ellos, pagó cuotas y terminó timada.

“Ellos -Melitón y Yolanda- utilizan la información confidencial de sus agremiados que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, al ya no poder saldar sus adeudos con el banco, y ofrecen casas al mejor postor, como es el caso de la inmobiliaria MEJGAR de Mejía Garnica, que adquieren su deuda y mediante juicio de cesión de derechos, se apoderan de las viviendas de sus afiliados”, explicó la litigante.

Los acreedores son llevados a un juicio y entonces El Barzón termina siendo una especie de bróker -corredor inmobiliario- para adjudicar o hacer sesiones de derechos que afectan los primeros compradores de vivienda y benefician a terceros que tienen los recursos económicos para pagar 300 mil, 400 mil y medio millón de pesos para apoderarse de una casa en Las Américas, cuyo valor en el mercado inmobiliario es de al menos un millón y medio de pesos, explicó Saldaña Torres.

Otro caso es el de Carlos Flores, un joven que se afilió a la Alianza para evitar que fuera demandado por Secorse porque su familia ya no podía pagar una deuda de más de 500 mil pesos de la vivienda que habitan desde hace diez años.

“Me dijeron que no me preocupara, que me ayudarían a negociar mi deuda y al final, negociaron mi deuda con una inmobiliaria y ya en cuatro ocasiones han intentado lanzar a mi familia de su casa, vía juicio hipotecario, pero a la fecha no han podido demostrar que son los dueños de mi vivienda”, expuso.

