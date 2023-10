Durante la noche del pasado sábado 30 de septiembre, Here comes the Kraken, una de las bandas más reconocidas de metalcore en México, celebraba su 15 aniversario presentándose en el Foro The Pit en Cuernavaca, Morelos, cuando de pronto el concierto tuvo que ser detenido por la irrupción de la Guardia Nacional realizando cateos en el lugar.

El Foro Multidisciplinario The Pit, recibía a cientos de asistentes que esperaban pasar una noche llena de emoción y música con la presentación estelar de Here comes the kraken y bandas mexicanas que le acompañaban como Obesity y Monde, sin embargo, la emoción se vería opacada cuando elementos de la Guardia Nacional ingresaron al Foro y comenzaron a revisar a los asistentes sin mediar palabra alguna.

A través de un video publicado por el medio de difusión de eventos musicales, Summa Inferno se puede apreciar un poco de lo sucedido.

Durante la grabación se aprecia como elementos de la GN se acercan a los asistentes, para pedir les muestren sus bolsas y mochilas, mientras que otros conversaban con algunos jóvenes del lugar, por su parte, la banda ya presente en el escenario observaban desconcertados lo sucedido.

“Pues que nos tenemos que ir, dicen”, se escucha a una persona decir, “¡Mi dinero, regrésenme mi dinero!”, gritaba una de las asistentes.

¿La inseguridad fue la causante?

Finalmente, el concierto de Here comes the kraken tuvo que ser cancelado y cientos de comentarios no se hicieron esperar en redes, pidiendo alguna explicación por la intromisión de las autoridades, “Ya cuenten el chismesito” se podía leer entre los comentarios.

De igual manera, videos de usuarios fueron compartidos donde se observa que decenas de elementos de la GN y Policía de Cuernavaca se encontraban a las afueras del Foro; Usuarios comentan haberse percatado que estos elementos también habían ingresado a otros establecimientos de la zona.

Aunque no se ha dado alguna respuesta por parte de autoridades del Estado o por parte de la banda, se cree que dicha medida fue tomada por los altos niveles de inseguridad presentes en dicha ciudad de Morelos, de acuerdo al semáforo delictivo de agosto, al capital de Morelos tiene focos rojos en homicidio, robo a vehículos y casa habitación.

No se reportó ningún alterado durante la inspección de la Guardia Nacional, teniendo este operativo un saldo blanco, aunque esto representara la cancelación abrupta del evento.

