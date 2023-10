La abanderada presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, apuntó que la Cuarta Transformación es “es una revolución pacífica que va caminando, y no se puede parar”, asimismo destacó la importancia de abrir las puertas de la 4T, ello para sumar a más personas a la revolución de las conciencias.

“Esta es una revolución pacífica que va caminando como una locomotora, como la locomotora del Tren Maya o del Transistmico, así como la Revolución, la Independencia, la de Reforma, esta es una revolución pacífica”, expuso.

Este domingo, la morenista visitó el estado de Tlaxcala, donde firmó el Acuerdo de Unidad por la Transformación, y destacó que el Movimiento de Regeneración Nacional debe continuar haciendo historia en la democracia del país, pues de esta manera se garantiza el bienestar y se evita el regreso de los gobiernos neoliberales.

Asimismo, llamó a la construcción de Comités en Defensa de la 4T en la entidad para informa las acciones que se han realizado con la transformación, por ejemplo, la pensión de adultos mayores y el programa “Mi Beca para Empezar”, iniciativa que fue implementada durante su gestión como Jefa de Gobierno.

También, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, reiteró el llamado de unidad para seguir fortaleciendo la defensa de la 4T para que el movimiento transformador dure por muchos años más.

En tanto, Gerardo Fernández Noroña, coordinador de vocerías y vínculo con organizaciones sociales y civiles, destacó la importancia de romper con los sectarismos para seguir sumando apoyos a favor de la defensa de la 4T; sin embargo, puntualizó, que esto debe de darse bajo los principios del movimiento de Transformación, ’’no mentir, no robar, no traicionar, no plagiar, no engañar, no simular, aquí no cabe ninguno de esos antivalores, aquí estamos en defensa del pueblo, de la soberanía de la patria’’, aseveró.