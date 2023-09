Los elogios y reconocimientos a nivel internacional sobre la figura de Saúl Álvarez no terminan y ahora fue uno de los jugadores de futbol americano más importantes de la historia, quien expresó su administración por el pugilista tricolor.

Como parte del podcast que tiene el ex mariscal de campo, Tom Brady, junto a otros ex jugadores como Larry Fitzgerald y el comentarista Jim Gray, el siete veces ganador del Super Bowl aseguró que el Canelo Álvarez es un deportista ganador como pocos en el mundo.

Con Saúl como invitado estelar en dicho programa, Brady tuvo únicamente palabras positivas para el mexicano. “Eres un competidor nato, un verdadero campeón, humilde, trabajador, que hace grandes cosas por su comunidad y representas muy bien a tu país. Siempre que subes al ring lo haces con profesionalismo”.

Al aceptar que disfruta ver cada combate del monarca absoluto en los supermedianos, Tom le reiteró a Canelo que cualquier competidor dentro de la élite sabe valorar al pugilista, al asegurar que Álvarez siempre logra sacar lo mejor de sus rivales y eso también es bien recibido por atletas de otras disciplinas.

“Aprecio mucho que me veas pelear porque eres un atleta fenomenal. Es un honor para mí escuchar lo que me dices”, señaló Saúl luego de escuchar las declaraciones de Brady.

Great time on ‘Let’s Go!’ this week! We had an awesome conversation with @Canelo about discipline and competing at the highest level. Super insightful, and appreciate him joining us on the show

And of course, we talked NFL action and my experience this past weekend with… pic.twitter.com/bhqECnqsMk

— Larry Fitzgerald (@LarryFitzgerald) September 27, 2023