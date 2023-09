Por cierto, ¿dónde están los turistas que vinieron a México a raíz del Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos de Barcelona del año pasado, en 2022? ¿Quién contabilizó el retorno de inversión de la llegada de turistas después de los 5.5 millones de pesos que la Sectur Federal otorgó a la empresa EuroAmerica Publicidad y Relaciones Públicas por el servicio de representación comercial y el pago de derecho de piso en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), en España?

Hoy a un año no contamos con esa métrica clara y contundente. Sin embargo, la Sectur Federal, a cargo de Miguel Torruco Marqués, repite la fórmula en Los Ángeles, California, y se lanza a “promover una agenda de negocios” para los Pueblos Mágicos de México. El resultado es, francamente, muy pobre: apenas 1,025 citas de negocios que, divididas entre 177 Pueblos Mágicos, arrojan un promedio de 5.7 citas por pueblo, y no todas se concretaron. Es un resultado mediocre.

El enfoque para medir no debería ser el número de citas de negocios logradas, ni los 4.2 millones de mexicanos que radican en Los Ángeles, ni los 6,000 asistentes del público en general que, según Sectur, asistieron al recinto, ni los 836 expositores, ni los 237 compradores, ni las artesanías vendidas. La métrica más importante debe ser la llegada de turistas a raíz de estos Tianguis. Si nunca supimos cuántos turistas llegaron a los Pueblos Mágicos desde Barcelona y Europa, entonces esta estrategia lleva un año de fracaso galopante.

Le pregunto al secretario: ¿cuándo entregará resultados sobre los turistas y su gasto que llegaron a los 177 Pueblos Mágicos a raíz de su peculiar Tianguis de Barcelona? ¿Y cuándo entregará resultados de los turistas y su derrama que llegaron a estos mismos pueblos a raíz de la feria en Los Ángeles? Pienso que el éxito o fracaso de dicha feria se reduce a cuánto se gastó y cuánto ganó México en retorno de inversión (ROI), o mejor dicho, cuántos turistas llegaron y cuánto gastaron en los 177 Pueblos Mágicos. ¿O hay otra métrica más importante que esa?

Por otro lado, ¿no es acaso alarmante que no todos los Pueblos Mágicos hayan sido llevados a estas ferias? Muchos se han preguntado por qué no acudieron los 177 Pueblos Mágicos completos a Los Ángeles, ya que 35 de ellos se quedaron en casa sin asistir a la ciudad. ¿Será que no pudieron desembolsar esos 175,000 pesos de los stands? Según una presentación de ventas que me hicieron llegar, donde lucen radiantes los logotipos del Gobierno de México, Sectur y la marca Pueblos Mágicos, ¿esa era la tarifa? Por lo tanto, ¿se quedaron sin asistir 35 Pueblos Mágicos por no pagarla? Por ejemplo, ningún Pueblo Mágico de San Luis Potosí acudió a Los Ángeles ¿Cuál fue la razón?

Es extraño ver dichos logotipos oficiales en una presentación de ventas enfocada a vender el piso de negocios del Shrine Expo Hall de Los Ángeles, California. En un PDF se menciona un “Paquete Internacional” que ofrece un stand de 9m^2, booth de negocios, plataforma de negocios, hospedaje, boletos de avión y shuttle por 175,000 pesos. Me sorprendió que dicha presentación no incluyera ningún logo de la empresa asignada por Sectur para comercializar el piso. Da la impresión de que es la propia Sectur, con el aval del Gobierno de México del presidente AMLO, quien salió a vender metros cuadrados para un Tianguis Turístico. Quizá eso sea legal, pero desde mi perspectiva luce sumamente inmoral.

Este año 2023, según la plataforma de Compranet la Sectur le asignó el servicio de representación comercial y el pago de derecho de piso del Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos de Los Ángeles a la empresa Oycali y Asociados por un monto superior a los 6 millones de pesos.

Sin embargo, hay un teléfono un poco descompuesto. A pesar de que Oycali fue la que ganó por apenas dos décimas a su antecesora, muchos estados refieren que fue EuroAmerica la que llevó otra vez la comercialización del Tianguis de Pueblos Mágicos en este año 2023. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Son dos cosas distintas? ¿Una cosa es comprar el piso y otra la comercialización de este?

En conclusión, los resultados del Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos se deben medir en turistas llegando y gastando; lo demás son gastos inútiles para resultados tristes.