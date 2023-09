En 2021 se estrenó Spider-Man No Way Home, lo que causó una gran polémica, ya que era una de las películas más esperadas por el público, pues se desató el rumor de que los tres actores que han interpretado a este superhéroe aparecerían en la cinta, es decir, Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. Algunos opinaban que eso no sucedería y otros estaban convencidos de que si veríamos a los tres actores juntos interpretando su papel de Spider-Man, y en efecto, vimos a los tres peleando con la ayuda del Doctor Strange contra villanos como Electro, Duende Verde, Sandman, el Lagarto y Doctor Octopus.

Por lo tanto, probablemente esta película sea de tus favoritas y podrías verla una y otra vez, y seguramente ya la buscaste en la plataforma de streaming Disney+, pues en ella se encuentran disponibles todas las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), y te llevaste una gran sorpresa al darte cuenta de que no está. A continuación te decimos en qué plataforma la puedes encontrar y por qué razón no está en Disney+.

Aunque te parezca raro Spider-Man No Way Home no se encuentra disponible en la plataforma de streaming Disney+, porque Sony posee sus derechos de distribución. Por ende, la cinta se encuentra en la plataforma de streaming HBO Max, así como en Amazon Prime Video, Google Play, Apple TV, Microsoft, y Claro Video.

En HBO Max podrás disfrutar de las dos versiones que existen de la película, es decir, la versión que se estrenó en su primer momento en cines, y la versión que se estrenó posteriormente con 6 minutos más, a la cual llamaron Spider- Man No Way Home (Versión extendida).

Así que ya lo sabes, no pierdas el tiempo buscando esta cinta en Disney+, pues se encuentra en HBO Max.

