Fanáticos de la NFL han criticado al cantante Usher tras ser el elegido para protagonizar el Half Time Show del Super Bowl LVIII.

La NFL se ha envuelto en medio de una polémica después de que anunciará que el cantante elegido para protagonizar el próximo Half Tiem Show del Super Bowl LVIII será el artista Usher.

Lo anterior después de que los usuarios comenzaran a alborotar las redes con críticas hacia la decisión de la liga más grande de futbol americano y el cantante debido a que consideraron que el artista es muy antiguo para que se presente en un show tan grande deportivo.

Asimismo algunos otros aseguraron que su molestia se debió a que pensaron que se presentarían otros artistas, sin imaginar que Usher sería el protagonista para el próximo 2024.

Los amantes del este deporte inundaron las redes con comentarios al respecto, algunos que circularon fueron los siguientes:

“Usher será el artista estelar en el Super Bowl y las redes se preguntan: ¿es esto 2005 de nuevo?”.

Usher será el artista estelar en el Super Bowl y las redes se preguntan: ¿es esto 2005 de nuevo?

“Los white gays no están soportando que Usher sea el halftime show de el superbowl”.

Los white gays no están soportando que Usher sea el halftime show de el superbowl.

“Sí se me hace correcto ver a Usher ahí pero no ahora, hubiera estado excelente entre 2009-2011. Aún así no pude evitar soltar la carcajada con este video jajsjsjsj”.

Sí se me hace correcto ver a Usher ahí pero no ahora, hubiera estado excelente entre 2009-2011. Aún así no pude evitar soltar la carcajada con este video jajsjsjsj

“Yo intentando recordar los hits de Usher”.

Yo intentando recordar los hits de Usher

“Pues ojalá Usher cante la de DJ Got Us Fallin’ in Love porque es la única que me se jajajajaj”.

Pues ojalá Usher cante la de DJ Got Us Fallin' in Love porque es la única que me se jajajajaj

El rapero de 44 años es reconocido por haber sido uno de los artistas más populares en la decada de los 2000.

Dentro de sus principales exitos incluye grandes colaboraciones como con Alicia Keys, Ludacris, Lil Jon, Justin Bieber y Will.i.am.

Es por ello que se espera que en su show dentro de la NFL haya algunas sorpresas.

