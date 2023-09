Fue el 16 de mayo de 2013 en el que todo el público vio por última vez a sus personajes favoritos de la famosa serie de comedia “The Office” en su versión estadounidense, diez años después, surgen los rumores de un posible reboot de esta versión con los directores originales.

Así como lo estás leyendo, de acuerdo con información dada a conocer por el sitio “Puck News”, Greg Daniels y todo su equipo de escritores regresarían para buscar un nuevo elenco y traernos todas las aventuras que surgieron en la empresa “Dunder Mifflin” desde Scranton, Pensilvania.

De acuerdo con los reportes, el regreso de “The Office” a la televisión vendría después de que los directivos de las diferentes cadenas cierren un acuerdo con los escritores que todavía se encuentran en huelga, con la reactivación de sus labores, empezaría la búsqueda del elenco que conformaría a esta nueva producción.

Recordemos que, a pesar de que la versión británica de esta serie lanzada en 2003 es la original, los fans se encariñaron bastante de su adaptación americana, en donde participaron distintos actores como Steve Carell (Michael Scott), Jenna Fischer (Pam), John Krasinski (Jim), Rainn Wilson (Dwight Schrute), entro otros.

Esta noticia ha caído como bomba en el mundo del internet, pues las opiniones se han dividido, algunos están felices por el regreso de una de las sitcom más exitosas de la historia y otros no se imaginan una nueva serie sin el elenco original, esto más que nada por el tipo de humor ácido que se manejó durante todas las temporadas.

Recordemos que esta versión de “The Office” estuvo envuelta en polémica por la salida de Steve Carell en la séptima temporada, ocasionando que los ratings de la producción bajaran, provocando su fin solamente dos temporadas después.

