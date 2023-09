A raíz de un intento por retirarse de la lucha libre profesional, Jesús Juárez Rosales, mejor conocido como Kemonito, tuvo por primera vez el conocimiento de que no era dueño del personaje que ha caracterizado por 21 años y que hoy lo tiene en una afrenta legal con el Consejo Mundial de Lucha Libre.

Como consecuencia de tales diferencias, Kemonito ha sido forzado a dejar de utilizar la figura de dicho elemento, que ha sido su principal sustento como luchador profesional, para que hoy no tenga acceso a los contratos con dicha empresa y varios pagos a su nombre denegados, e incluso exista hoy una disputa dentro del mismo CMLL por los derechos de este luchador.

“El personaje fue hecho por mí, se me dio un dibujo con los colores pero yo lo diseñé, he realizado la ropa y las máscaras. El nombre no fue dado por el Consejo Mundial de Lucha Libre, sino por el Dr. Alfonso Morales. Yo no peleo nada que no sea mío”, señaló Kemonito en conferencia de prensa.

Dentro de la denuncia formal que ahora se presentó en contra de la CMLL, Ana María Navarro, presidenta de Grupos Originales Unidos, retiró que Rosales únicamente busca que se le pague el dinero que se le debe, aunque afirma, se han encontrado que dentro del CMLL actualmente hay una disputa interna por quedarse con la imagen de este personaje, luego de un registro indebido del nombre y la marca, que se presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con el uso de imagen de Jesús Juárez.

“En una junta que yo tuve con el patrón (Salvador Lutteroth Lomelí) se me dijo que si yo me retiraba, era yo el que no podía decir que lo hacía y que el personaje tenía que seguir y que no podía sentarme, caminar o hacer los movimientos de mi personaje, porque ellos eran los dueños del personaje y tenían los contratos los cuales nunca se me mostraron”, señaló Kemonito.

“Ya iniciamos una denuncia por la vía penal en contra del Consejo Mundial de Lucha Libre por el delito de fraude, debido a los pagos retenidos por los servicios que ha prestado el señor. Esta es la primera de varias que tenemos previstas en temas de incumplimiento de contrato, incumplimiento de pago y todo está debidamente sustentado”, agregó el abogado Enrique Sanz de Mora, como miembro del panel que hoy defiende a Kemonito.