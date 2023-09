El Foro Sol se transformó en un espacio en el que el tiempo paró. Diversas generaciones se hicieron presentes para disfrutar de Depeche Mode.

Antes del iniciar el concierto, desde temprana hora, en las pantallas gigantes del escenario se proyectaba un mensaje en el que le advertían a la concurrencia lo siguiente: “Por favor, ten en cuenta que estamos filmando escenas del documental titulado provisionalmente Untitled Depeche Mode Documentary”, el cual está a cargo del director y guionista Fernando Frías, esto según información obtenida por fuentes cercanas al diario 24 HORAS.

Por si te lo perdiste: Azul y referencias literarias, así será el álbum de Leo Rizzi

En dicha proyección, le dejaban en claro a los fans que al estar ahí daban permiso del uso de todo el material que salga de dichos conciertos sin posibilidad de reclamar compensación alguna a perpetuidad.

Dave Gahan y Martin Gore volvieron a la CDMX sin Andrew Fletcher quien murió en 2022, como parte de la gira promocional de Memento Mori.

Con una M al centro del escenario y gran iluminación, los de Reino Unido dieron inicio a su show en punto de las 21:30 horas, ante un público impaciente.

Con un agradecimiento, Dave Gahan inició la velada interpretando “Wagging Tongue”. Personas de todas las edades se dieron cita en el Foro Sol y fue de llamar la atención que la mayoría de los asistentes realmente disfrutaron del concierto pues había pocos celulares grabando el espectáculo.

Por si te lo perdiste: Nos estamos acercando al Apocalipsis: Pelo Madueño

“Walking In My Shoes” le puso el lado interesante a la noche pues los movimientos de Gahan provocaban gritos de hombres y mujeres. Hasta ese momento el escenario era oscuro pero al sonar “It’s Not Good” éste se iluminó mostrando imágenes de burros en una playa.

Sintetizadores y una banda en vivo le daban una atmósfera lúgubre al concierto en el que temas de su nuevo LP y algunos clásicos sonaron ante el eufórico público.

Entre gritos como “México es el mejor público” y “¡Depeche Mode son unos chingones!”, se llevó a cabo la noche que muchos esperaban con ansias.

“Sister Of Night”, “In Your Room”, “Everything Counts” y más sonaron en el venue de la alcaldía Iztacalco.

“Muchas gracias”, mencionó Dave antes de interpretar “Precious” cuya batería, sintetizadores y la voz del público se le unieron; mientras el cantante paseaba por la pasarela bailando y brincando, lo que provocó los gritos de sus fans.

Algunos asistentes prefirieron estar sentados aplaudiendo, otros se mantuvieron de pie la mayoría del concierto.

En el primero de uno de los tres conciertos del Memento Mori Tour, no pudieron faltar éxitos como World In My Eyes, Waiting For The Night, Enjoy The Silence, Never Let Me Down y por supuesto, Personal Jesus.

Información adicional: Alan Hernández y Julián Tellez.

LDAV