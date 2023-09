Durante toda su vida el cantante peruano Pelo Madueño ha estado presente en la música pues proviene de una familia en la que su padre, el director de orquesta Jorge Madueño -fallecido hace algunas semanas-, le compró a él y a sus hermanos pianos. A partir de ahí fue construyendo su carrera.

Hoy con 58 años, Pelo se prepara para lanzar su próximo material, Apocalipsex del cual ya desprendió un sencillo doble: “Fronterizo/Rehabilitado”.

“Acabo de lanzar el sencillo doble. Hoy en día se lanzan temas una tras otras y lo hice porque así para que la gente conozca más rápido. Este formará parte del LP que tendrá 14 canciones. Yo soy de los que sigue pensando en un álbum y concepto”, compartió en entrevista con 24 HORAS.

Y es que la experiencia de Madueño se puede ver con los distintos proyectos que ha tenido en su lista. Destaca la agrupación de punk Narcosis de la que formó a sus apenas 14 años en la movida musical que ocurrió Lima, capital del Perú.

“Mi padre fue músico y vengo de familia que se dedica a eso. Teníamos pianos todos y la música estuvo toda la vida. No hubo que pensar en lo que seríamos. En mi adolescencia formé parte de una banda punk y desde ahí no he parado.

“Cuando compuse por primera vez lo hice con la guitarra y lo de cantar vino naturalmente. Así me he hecho en el camino y puedo decir que he hecho más en la calle que de una formación común. Lo mío ha sido muy orgánico”, recordó Madueño.

El cantante recientemente se vino a mudar a la Ciudad de México ya que lo considera un puerto para los músicos que vienen de otros países.

“El vivir acá viene de un amor que tengo desde hace mucho tiempo y es que México para un músico latino despierta curiosidad. Los cantautores como yo siempre nos llama la atención lo que ocurre en otros países.

“México es un puerto y tenía ganas de estar aquí de venir con motivos musicales, curiosidad y placer. Me decidí venir y me he adaptado demasiado rápido”, compartió Pelo.

“Tengo la sensación que el Apocalipsis está cerca”

Trabajado en medio de la pandemia, Apocalipsex se convertirá en la sexta pleca del cantante peruano y de acuerdo a él mezcló los conceptos del Apocalipsis y Sexo ya que hubo muchas afectaciones tanto en el planeta como en relaciones humanas.

“El álbum es un disco distinto a lo que he hecho en mi carrera. Todos mis discos que hice anteriormente son rock pop ya que eliminé la guitarra eléctrica y la banda de rock.

“Este disco tiene muchos años de creación y está construido con un espíritu austero y la pandemia reforzó el sentimiento de este disco. El término Apocalipsis está muy presente y nos estamos acercando al borde de algo. Tengo esa sensación. Es un Apocalipsis inclusivo”, adelantó.

Para Pelo Madueño la industria musical ha vivido diversos cambios y los artistas deben adaptarse ante lo que ocurre tecnológicamente.

“Las cosas cambian constantemente. Uno se adapta pero igual no dejan de sorprender ciertas cosas. En la industria discográfica la ventaja de estar en ese espacio visible (streaming) es una maravilla. El mundo sigue cambiando y todo está afectado por ello”, reflexionó.

En medio de los conflictos que han surgido en su país, Perú el cantante considera que Latinoamérica está acostumbrado a las luchas contra el sistema.

“El pueblo tiene que expresarse. El tema político ha formado parte de mi vida ya que a mis 14 años yo ya rechazaba al sistema como suele ser el punk. Yo por lo menos estoy acostumbrado al desmadre.

Como sociedad debemos conservar el sentido crítico. A pesar de tener una carrera larga mantengo mi espíritu. Con este nuevo álbum lo hago y esto puede convertirse en batallar contra la diferencia y la impersonalidad de las cosas”, finalizó.

