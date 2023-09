El entrenador del Barcelona Xavi Hernández renovó su contrato hasta 2025, oficializó este viernes el club catalán en un comunicado, unas horas después de que el propio técnico anunciara el acuerdo en una conferencia de prensa.

“Mi renovación está hecha hace días. Llegamos a un acuerdo hace días y se anunciará en breve. Estoy contento”, había dicho el preparador de 43 años sobre su ampliación hasta 2025.

Se une así al club hasta el 30 de junio de 2025, con un año suplementario como opción, como anunciaba la prensa española desde hacía varias semanas.

El que fuera centrocampista llegó en 2021 al banquillo azulgrana, logrando la Liga española y la Supercopa de España la pasada temporada.

“Esta temporada es la de la confirmación del buen juego y de buenos resultados, ojalá. Me siento apoyado. Cuando hubo malos momentos fue cuando más cerca noté al presidente”, explicó.

“El año pasado ganamos dos títulos importantes. Estamos en un proceso de reconstrucción y esta temporada es la de la confirmación”, insistió.

Cuando reemplazó a Ronald Koeman en 2021, solo dos años después de retirarse del fútbol (1998-2015 en el Barça), Xavi firmó un contrato hasta 2024.

Teniendo en cuenta todas las competiciones, Xavi ha ganado 60 de los 96 partidos como entrenador del Barcelona y el club ha ido reencontrando progresivamente su estatus y su identidad de juego.

El Barcelona es segundo en la Liga a dos puntos del Real Madrid. En la sexta jornada recibe el sábado al Celta.

This is everything you want to see and more 🥹❤️ pic.twitter.com/orVyCdaOk6

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 22, 2023