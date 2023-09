Mientras está inmerso en su serie de conciertos Ricky Martin Sinfónico en las principales ciudades de México, el cantante boricua presenta la nueva versión de la balada Fuego de noche, nieve de día a dueto con de los artistas más importantes de la música mexicana, Christian Nodal.

En esta nueva versión de la composición de Julio Reyes Copello, los intérpretes se hacen acompañar de una impecable instrumentación.

“Desde que empecé con los conciertos sinfónicos me di cuenta de que esta canción no solamente tiene una historia maravillosa, sino que conecta con muchísima gente. Fue entonces cuando se me ocurrió grabarla nuevamente, pero esta vez con sonidos clásicos y con la ayuda del gran productor, el maestro Julio Reyes Copello, quien de una manera u otra ha marcado momentos muy importantes en mi carrera y que sabía que transformaría la canción resguardando siempre su magia”, según dijo Ricky Martin.

A través de un comunicado difundido por la disquera de ambos cantantes, se sabe que el boricua al mismo tiempo quiso unir fuerzas, generaciones, culturas y crear una explosión en Fuego de noche, nieve de día.

“Creo que esta canción se presta para eso. Ahí es cuando entra Christian Nodal, quien está haciendo un trabajo maravilloso en la música. Se nota que estudió mucho la canción y dejó su alma detrás del micrófono. Yo creo que el público se va a dar cuenta que él trajo consigo a todos sus ancestros a esta producción, lo entregó todo y cuando la escuché por primera vez, se me aceleró el corazón, se me hizo un nudo en la garganta y me sentí muy a gusto trabajando con él; gracias, hermano”, se lee en el comunicado de prensa difundido por Sony Music México.

Te podría interesar: Científicos encuentran en Brasil un árbol que se creía extinto hace 185 años

Ambos artistas filmaron el video en Miami bajo la dirección del reconocido Carlos Pérez de Elastic People.

Y, mientras, este miércoles a las 20:00 horas, el puertorriqueño se presentará con su Ricky Martin Sinfónico en la Arena CDMX ante más de 18 mil fans.

CSAS