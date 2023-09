La plataforma de streaming, Disney Plus, sorprendió a los fans de las historias mitológicas tras el lanzamiento del primer tráiler y póster de la serie “Percy Jackson y los Dioses del Olimpo”.

A través de la cuenta oficial de X de Disney +, este martes se liberó el primer tráiler y nuevo póster oficial de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo, serie que llegará a la plataforma propiedad de The Walt Disney Company, el próximo 20 de diciembre.

En el video de 1:11 se puede observar como Percy, un niño problemático , se enfrentará a un camino duro, tras tener que lidiar con poderes mágicos que lo llevarán por aventuras tanto peligrosas como emocionantes para él como para sus amigos, pues tendrá que ir en busca de los artefactos necesarios para evitar la guerra del Olimpo.

Lo anterior, con el fin de seguir la línea narrativa- lo más apegada posible- de la saga literaria escrita por Rick Riordan y, así no repetir las deficiencias de las adaptaciones cinematográficas anteriores (Percy Jackson y el ladrón del rayo y Percy Jackson y el mar de los monstruos), las cuales no representaron correctamente a los semidioses y mitología griega.

En tanto que, para dar vida a lo anterior se contará con la participación de Walker Scobell como Percy, Aryan Simhadri y Leah Sava Jeffries como sus amigos Grover y Annabeth.

También estarán, Lin-Manuel Miranda (interpretando Hermes), Megan Mullally (Alecto, también conocida como Mrs. Dodds ), Toby Stephens (Poseidón), Virginia Kull (Sally Jackson), Jason Mantzoukas (Dionysus, alias “Mr. D), Jay Duplass (Hades), Glynn Turman (Quirón, alias “Mr. Brunner), el difunto Lance Reddick (Zeus), Adam Copeland (Ares), Charlie Bushnell (Luke Castellan), Dior Goodjohn (Clarisse La Rue), Jessica Parker Kennedy (Medusa), Olivea Morton (Nancy Bobofit), Suzanne Cryer (Echidna), Timm Sharp ( Gabe Ugliano), y Timothy Omundson (Hefesto).

Finalmente , si aún no has visto este pequeño adelanto de la serie que llegará con ocho capítulos,pero que se estrenarán los primeros dos, coescritos por Riordan, quien también es uno de los productores ejecutivos de la entrega, a continuación te lo dejamos.

All the stories are real.

On December 20, catch the two-episode premiere of #PercyJackson and the Olympians on @DisneyPlus. pic.twitter.com/7y1bIAmR9m

— Percy Jackson (@PercySeries) September 19, 2023