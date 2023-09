La senadora y coordinadora nacional de Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, agradeció la hospitalidad de Mónica Valdés y su familia, quien la hospedó en su casa en Zacatecas.

Gálvez Ruiz llegó la noche del sábado 16 de septiembre a la vivienda donde ya la esperaba Mónica con su hija, sus hermanas, sobrinos y cuñados y cenaron pozole rojo.

La anfitriona, contó a Gálvez Ruiz cómo salió de una relación marital complicada, se quedó en casa de su madre y fue su familia quien la ayudó a salir adelanta y ahora es microempresaria.

Te podría interesar: Muere Tulio Hernández, exgobernador de Tlaxcala y exesposo de Silvia Pinal

Además, ofreció su apoyo y su casa a la senadora.

Gálvez Ruiz informó que a partir de ahora, durante su recorrido por el país, pernoctará en las casas que le abren sus puertas, idea que surgió luego del amago de Morena por demoler su vivienda.

“Este recorrido me voy a estar quedando en casas que me hayan invitado … No van a ser cosas preparadas, prefabricadas, familias que existen y no amigos que simulan”, informó.

Te podría interesar: Enterate: Puedes denunciar ante Profeco la comisión por pago con tarjeta

Este domingo la coordinadora del Frente, tendrá un encuentro privado con empresario y víctimas de diversos delitos, quienes le han pedido no hacer pública su participación. “Eso me ha llamado mucho la atención, muchas de las víctimas no quieren acceso a la prensa, muchos quieren platicar conmigo, comerciantes que han sufrido extorsión, madres buscadoras, familias víctimas de la delincuencia, no quieren que sea público y yo lo voy a respetar”, declaró.

Dijo que en sus recorridos, tendrá una modalidad de encuentro con la sociedad a la que le ha puesto “Xóchitl te escucha”, donde ella escuchará en lugar de hablar.

¡Buenos días desde Zacatecas! https://t.co/YRCRPvonH1 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 17, 2023