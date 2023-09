La creadora de contenido, Paola Suárez, se le fue contra todo a Libertad Palomo tras “críticas” hacia su amiga Wendy Guevera.

Luego de que hace unos días Libertad Palomo arremetiera contra Wendy Guevara, tras referir que no es una “chica trans que la representa” y mucho menos es la primera en abrir camino a las mujeres trans en el mundo del espectáculo nacional, ante esto, Paola Suárez, integrante de Las Pérdidas tomó la palabra en defensa de su amiga, la ganadora de “La Casa de los Famosos México”.

En el video que compartió la “Patitas del 3 ½ ”, en primer lugar expresó su respeto hacia la la actriz que interpretó a “La Bugambilia”, en el musical “Aventurera” asimismo destacó que no tiene nada en contra de ella, sin embargo, dejó entrever que no podía pasar por alto que alguien se expresará “mal” de su amiga, quien este momento no puede hablar como quisiera por su “imagen”.

“Si tiene envidia y se le puede ver. Si fueras una persona inteligente créeme que no hablarías tantas pendejadas que hablas, así de huevos te lo digo yo, Paolita Suárez”.

Lo anterior, luego de que Libertad refiriera que Wendy , á quien se supone no la conoce, es una persona que no terminó ni la primaria y ahora con sus historias de “miseria” buscaba llamar la atención, y lastima porque, enfatizó que en un momento solita se iba a destruir.

Por lo que,le hizo un llamado para que se compre un poquito de educación , ya sea con cursos o vía online, para que no diga tantas sandeces, y pueda ser como ella, que tiene una carrera, y no como Wendy, que no es nadie,más que una persona borracha, drogadicta, prostituta.

Tras ello, Suárez, recalcó que le daba gusto que no contará con historias de miseria porque eso significaba que “gracias a dios” nunca pasó por situaciones feas, como lo es, no tener un plato de comida en la mesa, la ausencia de una madre o incluso recursos económicos suficientes para que tuviera que dedicarse a la prostitución.

Siendo así, Paola, recalcó que si Libertad tanto se dice ser una persona preparada y estudiada , mejor se abstenga de hablar de quién no conoce, y menos si se siente opacada por ella. simplemente para que no se rebaje al nivel de lo que critica.

