Buenas noticias para todos los fanáticos de la banda de K-Pop, TOMORROW X TOGETHER esto debido a que han decidido lanzar finalmente su sencillo “Back for More” en compañía de la cantante brasileña Anitta.

Esta pieza musical es el primer adelanto de lo que se puede esperar del terce álbum llamado “The Name Chapter: FREEFALL, el cual su lanzamiento está previsto para el próximo 13 de octubre.

Cabe resaltar que también se acaba de liberar la versión en vivo de la cual se desglosaron tres versiones de “Back for More” en un remix afrobeats y uno house los cuales están previstos a salir el próximo 18 de septiembre.

El nuevo lanzamiento se caracteriza por tener una base repleta de tonos coloridos del género pop latino que se encuentra de moda, además de silbidos divertidos sobre una base de groovy.

Durante el video oficial aparecen los cinco integrantes de la banda portando trajes elegantes, quienes comienzan a bailar con un ritmo sensual, pero con una actuación emocionante que logra cautivar a sus espectadores.

La participación de Anitta en este tema musical le da un toque de movimientos suaves y atractivos que le dan una visión de encantó y dulce a la canción.

En los pasados VMA la banda subió al escenario junto a Anitta quien fue ganadora del “Best Latin” para que se diera el estreno mundial de este nuevo sencillo que ha hecho que la agrupación de K-Pop incursionara en este género musical.

Además la banda se llevó a casa el “Moon Person” por “PUSH Performance of the Year” gracias a la canción “Sugar Rush Ride”, tema que forma parte del quinto EP, The Name Chapter.

Actualmente el video oficial de Back for More se encuentra disponible en todas las plataformas.

