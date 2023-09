El presidente Andrés Manuel López Obrador, acudió como invitado de honor a la toma de protesta de Delfina Gómez como gobernadora del Estado de México, cargo que ejercerá de manera oficial a partir del primer minuto del 16 de septiembre. El presidente López Obrador estuvo en la ceremonia a la que asistieron el gobernador saliente, Alfredo del Mazo, y como invitados los ex mandatarios priistas Arturo Montiel, Emilio Chuayffet y Eruviel Ávila. El único ex gobernador mexiquense de las últimas dos décadas que faltó en el recinto fue Enrique Peña Nieto, pero López Obrador se encargó de invocarlo. Andrés Manuel López Obrador alabó como demócratas a los priistas Alfredo del Mazo y Enrique Peña Nieto, por haberse negado a operar fraudes electorales. El presidente hablo de las obras y programas que seguirán en la entidad mexiquense, pero terminó hablando de la gran colaboración que tuvo con el gobernador saliente. Le reconoció haber trabajado sin distingo partidista, pero también no haber hecho un fraude electoral en las elecciones pasadas. Yo padecí de dos fraudes electorales y soy presidente porque lo decidió el pueblo de México, pero también tengo que reconocer que el presidente Peña, a diferencia de los otros dos presidentes, Calderón y Fox, lo digo con todo respeto, no se metió, es decir, no aceptó hacer trampas y respetó la voluntad del pueblo, eso no lo voy a olvidar. Señalo que en el sexenio de Peña Nieto subió la de deuda de México. El licenciado Peña Nieto la tomó en 5 billones y la dejó en 10 billones. Nosotros, en nominal, es decir sin descontar inflación, al 29 de agosto era 14.1 billones de pesos.

SENADOR EDUARDO RAMIREZ; “BICENTENARIOS DE CHIAPAS, DOCUMENTOS HISTÓRICOS”

El senador Eduardo Ramírez Aguilar, participo en el evento “Bicentenarios de Chiapas, Documentos Históricos” llevado a cabo en el Patio Central de la Antigua Casona de Xicoténcatl. El senador Eduardo Ramírez en du intervención dijo; La verdad que el anfitrión es Juan Esteban Gutiérrez, yo solamente fui un facilitador. Esa es la verdad, así es que el aplauso es para él. Saludo con mucho aprecio a Elsa Gutiérrez Manzano, una familia que le han puesto empeño y dedicación a este trabajo y a esta gran exposición, que ustedes nos brindan para deleitarnos de muchos momentos históricos. Agradezco la presencia de mi amigo Jorge Carlos Ramírez Marín, es uno de los senadores más destacados y parlamentarios, porque ha sido diputado federal, presidente de la Cámara de Diputados, vicepresidente en el Senado de la República, nos tocó juntos compartir el escenario del debate nacional, de las posturas de la patria tanto en materia interna como en materia internacional. Para nosotros los chiapanecos, guarda un especial cariño la fecha de la Independencia; porque es allá en la ciudad de Comitán, otrora Balun Canan, la tierra donde su servidor nació, en Comitán de Domínguez, se gesta la Independencia un 28 de agosto de 1821. Decidimos ser independientes, decidimos no estar bajo el yugo de la corona y mantuvimos un espacio de definición hacia dónde íbamos a permanecer. De 1821 a 1824, en nuestra República pasado ya la proclamación de independencia nacional, se lleva a cabo el famoso Plan de Iguala, que se celebra un 24 de febrero y que llega lo que se le conoce como el Gran Triunvirato, el Ejército de las Tres Garantías triunfantes a esta Ciudad de México; 1821, pasó el imperio mexicano, entonces por Agustín de Iturbide. Ahí hubo dos corrientes: quienes querían que fuéramos un imperio constitucional y quienes querían una República Federal. Y se convocó a un Constituyente, donde destacados y brillantes parlamentarios se inspiraron en las mentes de los grandes federalistas internacionales. Para mí, el espíritu del federalismo nace con Montesquieu, con John Locke; y se consolida con el Acta de Independencia y la Constitución Política de los Estados Unidos de Norteamérica. El próximo año, el próximo 14 de septiembre, que ya no voy a estar aquí en el Senado, porque concluimos el 31 de agosto, se van a cumplir los 200 años de Federación; y es una fecha, que no podemos pasar inadvertida.

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, ANA LILIA RIVERA; SENADO RESPALDA A PRODUCTORES DE TOMATE

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, informó que los integrantes de este órgano directivo suscribieron un pronunciamiento, que es complemento del que emitió la Comisión Permanente, en su sesión del 15 de agosto, para apoyar a los productores de tomate. La Cámara de Senadores respaldó la solicitud que realizó el gobierno de Sinaloa al Departamento de Comercio de Estados Unidos para que continúe en vigor el “Acuerdo de Suspensión”, firmado en 2019 en materia de exportación de tomate mexicano, a fin de impedir que se le impongan derechos de importación a este producto mexicano. Las y los senadores destacaron que el Acuerdo de Suspensión de 2019 fue producto de la recopilación de información y de múltiples auditorías, por parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, orientadas a varios productores de tomate mexicanos, los cuales validaron los estándares requeridos y el convenio se aprobó con base en el marco normativo comercial de ese país. Sin embargo, en junio de 2023, la Florida Tomato Exchange, organización de productores de tomate de Florida, ingresó una solicitud al Departamento de Comercio de ese país para que termine con el Acuerdo, y al tomate mexicano se le impongan derechos de importación, con el argumento de que este tiene un precio inferior a los precios de referencia. En este sentido, se reunió recientemente con el cónsul de los Estados Unidos en Hermosillo, para abordar el asunto, y envió una carta a la secretaria de Comercio de ese país, Gina M. Riamondo, en la que solicita que, en la determinación que haga el Departamento de Comercio, permita que el Acuerdo de Suspensión firmado en 2019 continúe en vigor, por el bien de las industrias del tomate fresco de ambos países y de todas las partes afectadas. Las y los senadores destacaron que Sinaloa es el principal productor de tomate del país, pero la imposición de aranceles antidumping también afectaría a otros estados productores como San Luis Potosí, Michoacán, Zacatecas y Jalisco. En suma, la cancelación del Acuerdo de Suspensión acarrearía graves problemas económicos para varios estados, dañaría los costos del producto y mermaría los empleos que se producen en el sector. Por ello, la Mesa Directiva impulsó este pronunciamiento, por el que el Senado de la República respalda la solicitud realizada al Departamento de Comercio de los Estados Unidos, por parte del Gobierno de Sinaloa, para que el Acuerdo de Suspensión de 2019 en materia de exportación de tomate mexicano continúe en vigor.

DELFINA GÓMEZ; PRESENTO A QUIÉNES CONFORMARÁN SU GABINETE

Delfina Gómez, gobernadora electa del Estado de México, dio a conocer a quiénes integrarán su Gabinete. Destacan los nombramientos de Horacio Duarte como secretario general de Gobierno e Higinio Martínez como coordinador de Proyectos Especiales y jefe del Gabinete. El primero integrante en ser nombrado fue Horacio Duarte Olivares, fue el ex alcalde de Texcoco, Duarte fungió como el coordinador de campaña de Delfina Gómez a la gubernatura del Estado de México. Secretaría de Seguridad: Andrés Andrade Tellez. Secretaría de Salud: Macarena Montoya Olvera. Secretaría de Trabajo: Norberto Morales Poblete. Secretaría de Educación Ciencia Tecnología e Innovación: Miguel Ángel Hernández Espejel. Secretaría del Bienestar: Juan Carlos González Romero. Secretaría del Campo: Maria Eugenia Romano Valdez. Secretaría de Desarrollo Económico: Laura González Hernández. Secretaría de Cultura y Turismo: Nelly Carrasco Godínez. Secretaría de Contraloría: Hilda Salazar Gil. Secretaría de Medio ambiente y desarrollo: Arely Rubio. Secretaría del Agua: Pedro Moctezuma Barragán. Secretaría de las Mujeres: Mónica Chávez Durán. Secretaría de Movilidad: Daniel Andrés Sibaja González. Consejería Jurídica: Jesús George Zamora. Y como coordinador de Proyectos Especiales y jefe del Gabinete: Higinio Martínez. Con el slogan “El poder de servir”, Delfina Gómez presentó a este gabinete, que junto con ella iniciarán su gestión.

SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ; RETO A QUE DEMUELAN SU CASA

La senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que la adquisición de su casa está dentro del marco de la ley y retó a quienes están desesperados y la acusan de irregularidades a demolerla. Aseguró que el Gobierno federal y su principal orquestador de Palacio Nacional no encuentran la manera de bajarla de la contienda debido a que sigue creciendo en las encuestas. Las dictaduras empiezan por quitarle su hogar a los opositores. Pregúntenle a Daniel Ortega, que hace unos días se la quitó a la escritora Gioconda Belli. Estoy segura de que, si tiran mi casa, millones de mexicanos abrirán la suya. Señalo que el miedo que tenían se ha convertido en pavor de cara a la elección de 2024, criticó que algunos gobernadores como el de Oaxaca y Sonora ya se volvieron voceros y, ahora, desde las redes sociales orquestan ataques en su contra. Lo que tengo es el patrimonio de 30 años de trabajo, no hay más. No van a encontrar más. No hay casas en Houston y no hay depósitos en dólares y no hay nada de lo que yo me tenga que avergonzar. La senadora ha expresado en diferentes ocasiones que su casa la adquirió con un crédito hipotecario, pagó los impuestos por esa compraventa, la escrituró ante un notario público y la inscribió en el Registro Público de la Propiedad.

SENADOR VICTOR FUENTES; NECESARIA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL PARA GARANTIZAR GOBERNABILIDAD

El senador Víctor Fuentes Solís presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se establezca la segunda vuelta electoral en nuestro país para Presidente de la República, Jefe de Gobierno y gobernadores de los estados. Consideramos oportuna la segunda vuelta electoral para poder garantizar la gobernabilidad en medio de tanta polarización; anticipándonos a escenarios en donde los procesos resulten altamente competidos y con resultados cerrados, esta será clave para garantizar la paz social en nuestro país. El senador por Nuevo León consideró que ante la crisis de gobernabilidad y falta de contrapesos que se vive en el México de hoy, surge la necesidad de hacer los ajustes constitucionales necesarios que permitan fortalecer y otorgar certeza e institucionalidad al sistema electoral, el cual, durante esta administración, ha sido blanco de diversas reformas para restringir facultades y adueñarse de las decisiones inherentes del órgano electoral. Ante la referida realidad política, estoy convencido que acompañar la presentación de esta propuesta de reforma constitucional es muy positivo, pues garantiza los resultados en la elección para Presidente de la República. Agregó, que esta propuesta establece el mismo mecanismo de elección por segunda vuelta para los gobernadores de los estados y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, con lo cual, se dota de plena legitimidad y da el primer paso para garantizar mejores gobiernos para la ciudadanía.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; PROPONE QUE SE MANTENGAN PENSIONES POR VIUDEZ EN SEGUNDAS NUPCIAS

El Coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, presentó ante el Pleno del Senado una iniciativa para reformar la actual Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la cual ha sido señalado por la Suprema Corte de Justicia como una disposición discriminatoria al considerar que las personas beneficiarias pierden el derecho a recibir su pensión por viudez cuando contraen matrimonio por segunda ocasión o viven en concubinato. Mancera Espinosa aseguró que esta distinción afecta a las garantías de igualdad y al derecho fundamental de la seguridad social. Hasta el día de hoy el artículo 135 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del 123, señala que los derechos a percibir pensión se pierden para los familiares derechohabientes de la o el trabajador o de la o el pensionado por alguna de las siguientes causas y las que han sido objeto de análisis, y por supuesto de estima inconstitucional, son las siguientes: porque la o el pensionado contraigan matrimonio o llegasen a vivir en concubinato o suscriban una unión civil; así como al contraer matrimonio, vivir en concubinato o suscribir una unión civil, la viuda o viudo o concubina o concubinario quien haya suscrito esa unión civil y le sobreviva recibirán como única y última prestación el importe de seis meses y después de ello se extingue la pensión. Por ello, insistió en que, bajo ese supuesto, la persona afectada tiene derecho a rehacer su vida por lo que dicha iniciativa beneficiaría sobre todo a muchas mujeres que se encuentran en este supuesto. Alguna vez se argumentó que lo que está cuidando son las cuentas de los demás trabajadores o trabajadoras para que no se afecte porque, como tiene una nueva relación, pues ya no se necesitan y ya no se necesita de ese recurso, pero no es causa de extinción de este derecho si tiene un nuevo trabajo, entonces, no es el sentido económico, sino es precisamente la afectación a la garantía de igualdad y por supuesto a este derecho fundamental.

MARKO CORTÉS, ALEJANDRO MORENO Y JESÚS ZAMBRANO; ACUSAN CAMPAÑA DE INTIMIDACIÓN DE SAMUEL GARCÍA CONTRA OPOSITORES

Los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, denunciaron, condenaron y exigieron poner un alto de inmediato a la campaña de terrorismo político, intimidación y chantajes que ha emprendido el gobernador de Nuevo León, Samuel García, en contra de legisladores, presidentes municipales y líderes opositores. El dirigente del PRD Jesús Zambrano, reconoció la valentía, arrojo y determinación de los funcionarios de las alcaldías y las y los diputados locales opositores. Destacó que se han atrevido a dar la cara y a denunciar el estado de terror en el que viven. Aseveró que la coalición de la que formamos parte no los vamos a dejar solos. El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, destacó el valor de los alcaldes opositores de Nuevo León para hacer valer el mandato popular, ante los intentos de Samuel García de someter y controlar el Poder Legislativo. Y no nos vamos a dejar, al tiempo de señalar que ofrecemos todo nuestro respaldo a los alcaldes y legisladores neoleoneses. Si se mueve como ganso y anda como ganso, es parte del equipo de López Obrador. Marko Cortés llamó a que los emecistas se sumen al Frente Amplio por México sin prestarse al juego sucio de hacerle al esquirol. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, calificó al mandatario estatal de dictador y reyezuelo y anticipó que se le denunciará por la vía judicial por los actos de intimidación que han emprendido contra la oposición en un intento ilegal por tener un Congreso a modo. Además agregó, lo vamos a denunciar ante los organismos internacionales. Envió un mensaje enérgico, claro y contundente al gobernador de Movimiento Ciudadano y a quien quiera que pretenda intimidar a los priistas, y anunció que no nos vamos a dejar, no nos van a doblar y con el PRI se toparon con pared.

DIPUTADO LUIS ESPINOSA; PAN, PRI Y PRD PRESENTARÁN PUNTOS PARA MODIFICAR EL PROYECTO DE PEF 2024

El diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, informó que los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD, que integran la coalición legislativa “Va por México”, presentarán 10 puntos para modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024. Vamos, en voz de nuestra encargada del Frente Xóchitl Gálvez Ruiz, a presentar en los próximos días 10 puntos del presupuesto que estamos trabajando de modificaciones que debería tener el presupuesto, las estamos terminando de revisar. A partir de eso, ella será la vocera de qué deberíamos cambiarle al presupuesto y la vamos a acompañar en la Cámara de Diputados PAN, PRI y PRD, y ojalá que el MC ya deje de ser oficialista y se convierta en oposición. Espinosa Cházaro expresó su preocupación por la deuda, pero más nos preocupa que esa deuda se utilice de manera discrecional. Hay muchos programas sociales, son padrones claros y nítidos que en un año electoral no se necesita tener uno bola de cristal para darse cuenta que serán utilizados con fines electorales. Asimismo comentó que en este mes de septiembre los presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD ya están tocando el tema de una posibilidad de una réplica en la Ciudad de México del método o la adecuación del método que tuvimos y tanto éxito tuvo a nivel nacional.

DIPUTADA CAROLINA VIGGIANO; ENDEUDAMIENTO HISTÓRICO PODRÍA GENERAR UNA CRISIS POR EL DESEQUILIBRIO ENTRE EL INGRESO Y EL GASTO

La diputada Carolina Viggiano Austria (PRI), indico que diputadas y diputados federales del PRI advirtieron una serie de irregularidades en el Paquete Económico, el cual presenta un endeudamiento histórico que pone en riesgo las finanzas del país y podría generar una crisis por el desequilibrio entre el ingreso y el gasto. La legisladora alertó sobre la gravedad que el Gobierno Federal está comprometiendo el futuro de la población mexicana, a tal grado que cada mexicano que nazca en el 2024 le tocará pagar 127 mil pesos de deuda pública, 14 mil pesos más que el año pasado. Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de que las finanzas públicas del país y el Presupuesto de Egresos de la Federación deben manejarse bajo el principio fundamental, pues se trata de dinero de todos los mexicanos, no de un gobierno, ni de una persona que se empeña en cumplir caprichos. Aseguró que la actual administración ha gastado más de lo que percibe; sí hay deuda pública y hay deuda cuando se gasta más de lo que podemos ingresar, pero sobre todo cuando se gasta mal, con opacidad, con despilfarro, con corrupción y sin planeación. La diputada enfatizó que no están en contra de los programas sociales y que el gasto de los gobiernos de Morena no es austero, ya que en el sector público crecerá a 1.7 billones de pesos, mientras en 2018 era 1.2, aunque a los servidores públicos les bajaron el sueldo y a las prestaciones, lo que hace a la administración federal, costosa en su operación. Nosotros vamos a insistir en que el presupuesto tenga un sentido social, pero, sobre todo, vamos a insistir en que sea un presupuesto que genere inversión para crecimiento económico, para que así no se pongan en riesgo los subsidios que hoy necesita la población. El país nos necesita a todos, y lo que estamos viviendo pues ustedes que tienen mucha información saben que este país está a punto de tronar y cuando nosotros recuperemos el poder, le vamos a dar rumbo al país.

RUSIA; EXPULSA A DOS DIPLOMÁTICOS DE EEUU POR ACTIVIDADES ILEGALES EN TERRITORIO RUSO

Rusia declaró persona non grata a dos diplomáticos estadounidenses por actividades ilegales y les dio siete días de plazo para abandonar el país. La decisión fue comunicada a la embajadora estadounidense en Moscú, Lynne Tracy, quien fue citada a la sede de la Cancillería rusa. Los diplomáticos afectados son el primer y el segundo secretario de la legación, que habrían mantenido contactos con un ciudadano ruso acusado de cooperación confidencial con país extranjero, que realizaba tareas remuneradas que dañaban la seguridad de Rusia.

