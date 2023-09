La senadora y coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, reconoció que teme por su vida y que en caso de que algo le suceda, responsabiliza al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sí temo por mi seguridad y responsabilizó al Presidente de la República, que es el director de orquesta”, respondió la senadora Xóchitl Gálvez a pregunta expresa de 24 HORAS, luego de que Morena diera a conocer los datos exactos de su casa, señalara que ese predio es ilegal y exigiera su demolición.

La senadora denunció que el hecho de que Morena haya hecho pública la dirección de su casa la pone en riesgo: “Por supuesto que me pone en riesgo, porque los seguidores del señor… Es una casa en la colonia Reforma Social, una colonia de clase media, no es una residencia como Palacio Nacional, es más, yo creo que Palacio Nacional no tiene uso y ocupación”, declaró.

Y ante ello, retó a los morenistas a demoler su casa, “los reto es a que la demuelan, órale, vayan, demuélanla (…) Y pues estoy segura de que si me tiran mi casa, millones de mexicanos me van a abrir la suya”.

Explicó que para hacer el régimen de condominio de su fraccionamiento, un notario revisó los documentos, el uso de suelo y la terminación, lo cual le fue notificado a la delegación y fue en la administración de Víctor Hugo Romo cuando se construyó esa casa.

“Yo solo compré, no soy la constructora ni muchos menos. Yo compré en preventa esta casa, posteriormente el notario que hizo la escritura revisó todos los documentos, el certificado de uso de suelo, la manifestación de obra y el banco que me otorgó el crédito por supuesto que volvió a hacer una revisión de los documentos; o sea, el banco no va a poner en riesgo un recurso que te presta si hay alguna ilegalidad en la obra”-

Además, dijo, el Registro Público de la Propiedad inscribió la casa “y pues ahí, ahora sí que el Registro Público de la Propiedad no es afín a su servidora, estaba el Gobierno de Morena o está el Gobierno de Morena en la ciudad”.

Alertó que “las dictaduras empiezan por quitarle su hogar a los opositores. Si no pregúntenle a Daniel Ortega que hace unos días le quitó a la escritora Gioconda Belli su casa”.

Gálvez Ruiz dijo que el gobierno “está apanicado y no encuentran cómo bajarme de la candidatura, me tienen miedo y este miedo se convierte en pavor” y aseguró que su casa “está completamente dentro de la Ley”.

Y por lo tanto, acusó que la elección de 2024 es “una elección de Estado” y el Presidente “es el director de orquesta”.

“Los reto es a que la demuelan, órale, vayan, demuélanla (…) Y pues estoy segura de que si me tiran mi casa, millones de mexicanos me van a abrir la suya”

Xóchitl Gálvez

Aspirante presidencial

Mandatario la acusa de ser hipócrita

Por: Luis Valdés

Tras unos días de “tregua”, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter en contra de Xóchitl Gálvez al acusarla de “hipocresía”.

Este miércoles, el mandatario federal señaló que hay muchos conservadores en México que son hipócritas en su forma de actuar pues, en lugar de reconocer que lo son -como el político argentino Javier Milei-, “se quedan callados pero son iguales”.

Y paso seguido, comentó que en el caso de la panista, hasta hace poco tiempo criticaba la corrupción del PRI y luego “terminaron agarrados de la mano”.

“Estaba yo viendo —yo creo que esto sí lo puedo decir, ¿no? No, mejor no, no, no, de cómo sostenían una cosa hace un tiempo y ahora ya sostienen otra. A ver, ponlo -un video-, porque… No, no creo que haya problema.

Pon dos cosas, ahí nada más: Una, donde está la señora Xóchitl rompiendo una piñata del PRI. Vamos a ponerlo, o sea, es que ayuda mucho”.

