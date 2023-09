Tras unos días de “tregua”, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a arremeter en contra de Xóchitl Gálvez al acusarla de “hipocresía“.

Este miércoles el mandatario federal señaló que hay muchos conservadores en México que son hipócritas en su forma de actuar pues, en lugar de reconocer que lo son -como el político argentino Javier Milei-, “se quedan callados pero son iguales”.

Y paso seguido, comentó que en el caso de la panistas que hasta hace poco tiempo criticaba la corrupción del PRI y luego “terminaron agarrados de la mano”:

“Estaba yo viendo —yo creo que esto sí lo puedo decir, ¿no? no, mejor no, no, no—, de cómo sostenían una cosa hace un tiempo y ahora ya sostienen otra. A ver, ponlo -un video-, porque… No, no creo que haya problema. Pon dos cosas, ahí nada más: Una, donde está la señora Xóchitl rompiendo una piñata del PRI.

Vamos a ponerlo, o sea, es que ayuda mucho”.

Y paso seguido se proyecto en la conferencia el clip en el que la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México le pega a una piñata con el logo del Revolucionario Institucional.

En el video se escucha lo siguiente en voz de la senadora panista y los asistentes al evento:

“-¿A quién le vamos a romper la piñata?!

– ¡Al PRI!

– ¡¿A quién vamos a sacar?!

– ¡Al PRI! ¡Ya llegó, ya está aquí, la que va a chingar al PRI!”.

Acto seguido, López Obrador comentó que para transformar al país se requiere autoridad moral y congruencia:

“Autoridad moral y una palabra, un término, un concepto: congruencia. Si no, no se puede; sin autoridad moral no se puede gobernar un país tan importante, con gente tan buena y creativa como el pueblo de México”.

Por ello subrayó que no se puede estar pensando una cosa y “cómo digo una cosa, digo otra”.

PGR