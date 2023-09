La banda oficial de la cantante Amy Winehouse le rendirá un homenaje con un concierto porque estaría cumpliendo 40 años.

Buenas noticias para todos los fanáticos de la reconocida cantante Amy Winehouse esto debido a que su banda oficial le brindará un homenaje con un concierto gracias a que estaría celebrando su cumpleaños número 40 este 14 de septiembre.

La interprete, quien falleció en el año 2011 es recordada por su singular voz y los tonos altos que registraba, los cuales la convirtieron en un icono del Jazz, Soul y Blues es recordada por sus seguidores con imágenes, videos y frases para celebrar su cumpleaños 40.

De igual manera resaltaron sus grandes éxitos como “Rehap” y “Black to black” los cuales la dejaron ganar cinco premios dentro de los Grammys como canción del año, mejor artista femenina pop, mejor artista revelación y mejor álbum de pop.

Happy Birthday to Amy Winehouse. Today she would have turned 40 years old. Her music will forever live through our hearts. Rest in peace, sweet angel. 🤍 pic.twitter.com/Ky6fP3mp81

— • (@winehousevideos) September 14, 2023