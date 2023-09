El piloto Lewis Hamilton arremetió contra Helmut Marko tras los comentarios discriminatorios que lanzó sobre Checo Pérez.

El piloto Lewis Hamilton que se ha caracterizado por luchar contra el racismo, decidió romper el silencio al arremeter en contra del asesor de Red Bull, Helmut Marko por los comentarios que lanzó sobre el corredor mexicano Checo Pérez.

Lo anterior, después de que hace unos días, Helmut hablara sobre el desempeño que ha tenido últimamente el mexicano en la pista, además de compararlo con el rendimiento que tiene su compañero Max Verstappen:

“Sabemos que tiene problemas en la clasificación. Debemos recordar que ‘Checo’ es sudamericano. Por eso, no se concentra como Max Verstappen o como era el caso con Sebastian Vettel”, fue una de las polémicas frases que lanzó el de la escudería y que hizo que las críticas se desataran.

Posteriormente le pidió disculpas a Pérez por lo dicho, el piloto originario de Jalisco las acepto, pero parece ser que para Hamilton esto no fue suficiente.

Es por ello que externó su opinión y se lanzó en contra de Marko:

“Lo que dijo es completamente inaceptable. Si bien decimos que no hay lugar para ningún tipo de discriminación dentro de este deporte, que no debería haber lugar para ello, tener líderes y personas en su posición haciendo comentarios como este no es bueno para nosotros para avanzar”, aseguró.

De igual manera, recalcó que estas actitudes demuestran el gran trabajo que aun falta por hacer:

“Es realmente difícil maniobrar cuando hay personas en la cima que tienen ese tipo de mentalidad que nos impide progresar. Para ser honesto, no me sorprende”, dijo el 7 veces campeón del mundo de la Fórmula 1.

Además, consideró que tras lo sucedido no solo se trata de pedir disculpas:

“Creo que es necesario hacer más. Los equipos, cuando han tenido personas que hacen comentarios así, generalmente los cesan o los citan y dicen que no apoyan ese tipo de cosas. Por eso, es interesante que no lo hayan hecho en este caso. No es mi equipo. Muestra lo importante que es que sigamos haciendo el trabajo que intento hacer con mi equipo y el deporte”, concluyó.

KA