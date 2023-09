Para ir “entrenando”, la coordinadora nacional del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, dormirá hoy en casa de unos simpatizantes que la invitaron a pasar la noche, ante el amago de Morena de demoler su vivienda.

“Hoy me voy a dormir en una para ir entrenando por las dudas, porque no les creo nada, me voy a ir a dormir a una de las tantas casas que me abrieron el día de hoy”, informó Xóchitl Gálvez, quien dijo está escogiendo “porque son demasiadas invitaciones” que le llegaron a través de las redes sociales.

“Me dijeron: mi casa es tu casa, vente acá, está bien, me gustó, me gustó como la gente me abrió sus casas, así como el presidente me cerró la puerta y me abrieron sus corazones, ahora el presidente ordena que me demuelan mi casa y cuando se da cuenta de la reacción de la gente, pues se va para atrás”, señaló.

Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado en su conferencia, a no demoler la casa de la senadora, aunque dejó la duda de si es o no ilegal. Por ello, la representante del Frente Amplio, le pidió que no ande perdonando vidas.

“Que no ande de perdonavidas, si el presidente cree que mi casa es ilegal que la demuela”, retó Gálvez Ruiz.

“Tratan de tiznar, de ensuciar, o sea pues, esa casa cumple con el uso de suelo; pasó por un notario, pasó por un crédito bancario, paso por un registro público, de la propiedad es legal, mi casa es legal, lo que pasa es que me tienen miedo”, reviró a López Obrador.

Xóchitl Gálvez anunció que será una “sorpresa” el lugar en el que festejará el grito de Independencia.