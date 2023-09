El pasado domingo 10 de septiembre, Héctor Rojas, padre de familia de dos niñas, denunció mediante redes sociales las lesiones de las que fue víctima una de sus hijas luego de haberse subido a unos GoKarts de “Kartzone”, establecimiento ubicado en Plaza Cielo Abierto, ubicada en la alcaldía de Coyoacán.

Luego de 24 horas de haber hecho la publicación por medio de su cuenta de X y de que el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) acudiera a dicho establecimiento para hacer una revisión y determinar la suspensión de actividades de este negocio, el padre de familia platicó con nosotros sobre como fue que sucedieron los hechos.

Así fue como ocurrió el accidente

Héctor nos relató que era la primera vez que ingresaba a este establecimiento de “Kartzone” y que fueron los propios trabajadores quienes le mencionaron que había vehículos especiales para que los menores de 10 años pudieran disfrutar de una tarde llena de diversión.

Pensando que se contaban con las medidas de seguridad necesarias o que contaban con algún protocolo por alguna emergencia, hizo la compra de los boletos para que sus dos hijas pudieran abordar dichas unidades.

“Eran seis niños, entre ellos mis dos hijas, ellas no eran ni las más pequeñas de edad ni las más pequeñas de estatura. Una vez que pagas, te piden que te registres en un sitio web, además de firmar una carta en donde pones los datos de tus hijos.

Te dan un pasamontañas y un casco cerrado de una sola pieza y te piden que entregues el boleto que pagaste (la prueba de compra), acompañé a mis hijas al carrito y los empleados me pidieron que me saliera de esa área por temas de seguridad para darles una pequeña platica sobre lo que deben y no deben hacer”, nos mencionó Héctor en entrevista.

Es en ese momento, cuando lo separan de sus hijas, es en el que Héctor ya no pudo saber de qué manera ajustaban los cinturones de seguridad o sobre lo que se decía en dicha plática. Luego de esto iniciaba el circuito y todo parecía ir a la normalidad, fue cuando las niñas descendieron de las unidades que se dieron cuenta de las heridas que se habían generado.

“Mis hijas se bajaron y vi que la más pequeña comenzó a llorar, entonces la más grande me dijo que su hermana estaba sangrando, en ese momento no entendía lo que estaba pasando, entonces la revisé y vi las heridas, le salía sangre del cuello como si estuviera pulsando, yo me imaginé una cosa terrible.

Ahí la tomé y pedí ayuda, pero los trabajadores ya se habían ido, busqué a la encargada, le pedí un médico, ella estaba pasmada, no sabía qué decirme.”

Al ver la nula reacción por parte de los trabajadores, Héctor se salió con su hija, la llevó al baño y mientras su pareja se quedaba con la niña, él salió a buscar un médico, fue hasta que esta plaza ubicada en la alcaldía de Coyoacán les brindó los primeros auxilios mediante un paramédico con el que contaban.

El estado de salud de la niña

Luego de este incidente, acudieron con un médico que revisó las lesiones de su hija y que pudiera dictaminar que fue lo que ocasionó los raspones y el sangrado en el cuello de la niña.

“Las lesiones fueron ocasionadas por la fricción del cinturón, pero el doctor también creía que el cinturón estaba muy apretado o que, a lo mejor, lo habían colocado mal y a la hora de arrancar las cintas se apretaron y ya no la soltaron”, con respecto a los comentarios que les hizo su médico

Además de sentir la impotencia por la nula ayuda que recibió por parte del establecimiento, Héctor también nos mencionó que la encargada del lugar estaba tratando de separarlos del resto de los clientes, esto al ver que los demás padres de familia estaban impactados por las lesiones de su hija y querían saber que es lo que había pasado.

Actualmente, la niña presenta dolores en las zonas afectadas, ella ya recibe tratamiento por medio de algunas cremas especiales para tratar este tipo de quemaduras por fricción.

La denuncia en redes provocó una respuesta por parte del negocio

A raíz de la denuncia hecha por medio de su cuenta de X y del eco que se estaba generando, Héctor nos mencionó que el pasado 11 de septiembre, los dueños del lugar se pusieron en comunicación con él, en dicha llamada le ofrecieron una disculpa, pero que no le ofrecieron un resarcimiento del daño hasta que él lo mencionó.

“No me lo ofrecieron (algún resarcimiento por el accidente), yo les dije que esperaba algún tipo de ayuda por los gastos médicos de mi hija.”

Luego de mencionarles esto, el directivo simplemente le envió un documento que era la cédula fiscal del establecimiento para que el padre de familia enviara la factura al negocio y que, así, pagaran los gastos médicos de la niña, nunca preguntaron por el estado de su hija ni ahondaron en el tema, simplemente se limitaron al envío de esta constancia.

En dicha entrevista, Héctor nos mostró los mensajes que le había enviado el encargado del “Kartzone” de Coyoacán, en ellos se pudo apreciar el poco tacto para tratar el tema y que fue hasta que se hizo la denuncia en redes que decidieron establecer contacto con ellos.

Hasta este momento, el establecimiento cuenta con los sellos de suspensión de actividades luego de qué autoridades del INVEA en Coyoacán acudieran al establecimiento a hacer una revisión. Por último, Héctor nos mencionó que el único objetivo con el que hizo la denuncia fue para que otros padres de familia no tengan que vivir lo que le sucedió a él y a sus hijas, además de que se establezcan los protocolos necesarios para que esta clase de accidentes no ocurran.

MC