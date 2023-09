Esta es la tercera erupción del volcán Kilauea en lo que va de este 2023; cámaras especiales captaron el fenómeno natural.

De acuerdo con el Observatorio de Volcanes Hawaianos del USGS informó que la erupción ocurrió a las 3:15 de la mañana de este 10 de septiembre en el volcán Kilauea ubicada en la Isla Grande de Hawái.

La autoridad especializada en dichos fenómenos naturales agregó que la actividad estuvo acompañada de un periodo fuerte de sismicidad y rápido levantamiento de la cumbre.

Las cámaras especiales ubicadas dentro del parque nacional de Los Volcanes de Hawái, captó el momento de la erupción en donde es posible observar que sale lava de algunas fisuras en la superficie.

El Observatorio Volcánico Hawaiano del USGS agregó que cambió su nivel de alerta del volcán Kilauea por lo que pasó de estar en fase de “vigilancia” a “advertencia”.

Además cambió de naranja a rojo para la aviación y finalizó con que evaluará la dimensión de la erupción y los posibles peligros que podrían haber.

Por su parte, la Agencia de Manejo de Emergencias de Hawái publicó en su perfil de X -antes Twitter- en el cual expresó que la erupción del Kilauea “no representa una amenaza de lava para las comunidades”, pro apuntó que las personas que se expongan a los gases y partículas volcánicos podrían tener problemas respiratorios.

Cabe recordar que esta es la tercera erupción que se registra en el Kilauea en lo que va de este 2023.

Las imágenes de la erupción se han viralizado en redes sociales y aquí te dejamos el video.

Kīlauea Volcano, Hawaii, one of the most active volcanoes on Earth has just begun erupting again.

Fascinating 1 minute timelapse of the eruption. pic.twitter.com/2iGcID81Zx

— Colin McCarthy (@US_Stormwatch) September 11, 2023