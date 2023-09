La candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, destacó que en caso de llegar a ser presidenta de México en 2024, no le echará la culpa a alguien más sino que ella realizará estrategias para resolver problemas.

Durante una entrevista con Alberto Peláez, denominada “En la cama con…”. la candidata de la oposición habló de diferentes temas, uno de ellos el de la seguridad.

De acuerdo a Xóchitl Gálvez, ella no le echará la culpa a los demás en la estrategia de seguridad, pues lo que se necesita, dijo, son estrategias.

“No le voy a echar la culpa a Calderón y al señor AMLO. Eso de echar culpas, entonces para qué voy. Si voy, es porque soy una ingeniera que sabe resolver problemas”, declaró.

“Hay que hacer una estrategia… y para ello juntar a los mejores especialistas. Nacionales, internacionales. A ver… que tenemos que hacer con Estados Unidos, Canadá, China, India con el fentanilo. Cómo le podemos hacer con el lavado de dinero, que no fluya. Hay que hacer una estrategia inteligente, no voy a hablar de ocurrencias”, dijo.

Asimismo, destacó tres premisas para el tema de la seguridad: la inteligencia, el corazón y mano firme. Además de resaltar que la militarización no es una solución.

“Yo he planteado la posibilidad de hacer un acuerdo con Estados Unidos. Abierto, franco, sincero, sobre el tema de seguridad y el tema de la energía, porque nosotros mandamos el fentanilo y ellos nos mandan un montón de dinero y de armas”, detalló.

Asimismo, dijo que la 4T ha sido una “pesadilla” en el tema de la seguridad, “por el desdén con el que manejan el tema. Que el presidente no hable de los cinco jóvenes asesinados en la mañanera y no le mande un pésame a los papás. Me parece inaceptable”, recalcó.

Hace tres meses no esperaba ser candidata

Durante la plática, Xóchitl Gálvez detalló que hace tres meses no se veía como la candidata del Frente Amplio; sin embargo, cuando se inscribió es porque “iba por todo”.

“Hace tres meses no. Hace dos meses sí. Cuando decidí inscribirme es porque iba por todo. Pero hace tres meses, yo solo quería recibir mi derecho de réplica en la mañanera del presidente, yo solo quería ser Jefa de Gobierno. Pero en la vida hay oportunidades que las tomas o las dejas ir. Yo decidí tomarla y la tengo en mis manos y la voy a trabajar y la voy a lograr”, mencionó.

“Al principio me dijeron necesitas 150 mil firmas, yo no era la candidata de los partidos. Había otros personajes que tenían meses recorriendo el país. Yo solo levante la mano y conseguí las 150 mil firmas, fui la primera en conseguirlas”, dijo.

En cuanto a las encuestas del Frente Amplio por México, admiró la posición de Beatriz Paredes por bajarse de la contienda, ya que lo hizo de “manera responsable y de manera personal”

“Yo la respeto, la quiero, la admiro y me encantaría en algún momento poder trabajar con ella”, declaró.

Momentos oscuros en su vida

Según Gálvez, cuando ella decidió vivir en la Ciudad de México, tuvo un momento de incertidumbre, pues dijo estuvo a punto de ser violada.

“Me intentaron violar en la calle, a los 17 años en Iztapalapa. Yo vivía sola y en el transporte público, y no mas porque traía un cautin con el que pude pegarle a mi agresor. Me volví una mujer cabrona porque tuve que aprender a defenderme.”, recordó.

Supuestos contratos ilegales

En la charla, Xóchitl Gálvez detalló que desde niña viví en una zona marginal, pero que poco a poco, gracias a la venta de gelatinas y de hacerse de un camino exitoso, llegó a ser empresaria.

Refirió que en 1994, comenzó una fundación, con su propio dinero, para ayudar a niños indígenas. Según datos que dio, logró ayudar a 100 mil niños.

“No tengo una fortuna como el presidente dice que la tengo, porque siempre ayude. Yo llegué a San Lucas Camotlán, en la Sierra de Oaxaca, caminando a llevar la papilla. A la sierra Tarahumara a llevar alimentos.

“Con los seis años con Fox no tuve ningun escandalo de corrupcion. Como jefa delegacional hice un trabajo importante, no hay un escandalo de corrupcion. Pero cuando me lanzo de presidenta “hizo esto”. Claro que soy empresaria, pero no me robo el dinero”, recalcó,

“Me dicen que he hecho contratos ilegales, no yo he hecho contratos legales. Mi único pecado es ser empresaria exitosa, porque este presidente no soporta. Lo mio es el servicio público que lo he demostrado a lo largo de mi vida”, agregó.

Además, durante la entrevista con Alberto Peláez, la candidata a la presidencia de la República también tocó temas como el de la violencia de las mujeres, su niñez, así como de su contrincante Claudia Sheinbaum.

