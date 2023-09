El cine mexicano atraviesa por números alentadores en cuanto a producción de cintas, sin embargo. la distribución aún representa un problema para estrenar películas a pesar de su éxito, tal es el caso de Zapatos Rojos.

“Yo no hago cine para festivales o para ganar premios, eso se me hace muy egoísta, escribo las películas porque es necesario, porque de otra manera difícilmente logran verse ante el público”, aseguró en entrevista con 24 HORAS Carlos Eichelmann, director de la cinta Zapatos rojos.

“Desde luego se agradece y se siente bien que tu trabajo sea reconocido, pero sí salta la pregunta de que si es reconocido entonces por qué no es dignificado con proyecciones al público. Me alegra que haya muchas películas hechas en México, habla de que las narrativas están logrando consolidarse bien pero no sirve de mucho si no pueden estrenarse. El arte es para publicarse”, aseguró el cineasta.

La película fue realizada en 2022 e inició su recorrido en el Festival de Cine de Venecia y vuelve a México a los Premios Ariel con cinco nominaciones; Mejor Ópera Prima, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Arte, Mejor Música Original y Actor Revelación.

Cabe destacar que Eustacio Ascacio, el protagonista de la cinta no es un actor de formación, fue reclutado por Carlos a partir de unas entrevistas que vio en donde él señor de la tercera edad apareció, por lo que lo fue a buscar hasta su rancho en el norte de México.

“Se hizo todo para hacer que Tacho y su esposa fueran a Venecia, pero fue muy triste que no pudieran llegar, porque cuando iban a tomar el vuelo sucedió una huelga de Lufthansa, la cual no dejó que ellos tomaran el avión el día planeado, entonces, solo iban a ir a la función y al otro día se iban a regresar y ellos se sintieron cansados y decidieron que lo mejor era volver a su cas.

“Pero sí estará en Guadalajara y sí estuvo en Morelia y me dio mucho gusto ver como estaba en la alfombra roja y dando entrevistas. Me da la impresión de que no toma esto con la misma seriedad que un actor que sí le interesa forjar una carrera, pero estoy seguro que a nivel humano sí le ha movido cosas en su interior y en verdad me hace sentir bien ver lo que logró con su trabajo”, contó el cineasta.

Zapatos rojos cuenta la historia de Tacho, un hombre de campo que perdió a su hija y se ve forzado a viajar a la Ciudad de México, en donde el paisaje y las costumbres dan un vuelco total a su vida mientras enfrenta su dolor.

LEG