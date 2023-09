‘X’, antes Twitter, es una red social que permite a sus usuarios expresarse mediante mensajes cortos, videos o imágenes en tiempo real.

La llegada de Elon Musk a la ahora llamada X ha traído muchas actualizaciones a la plataforma. En esta ocasión, están implementando las ‘Notas de la comunidad’; si quieres saber de qué se trata, no dejes de leer que aquí te contamos.

¿Qué son las notas de la comunidad?

Son una herramienta colaborativa que tiene como objetivo mantener al mundo mejor informado; para ello, permite que las personas en ‘X’ añadan de forma colaborativa notas útiles a los posts que podrían ser engañosos.

Anteriormente, se habían implementado para post e imágenes, sin embargo, ahora también podrán agregarse notas a los videos, esto permitirá agregar contexto a videos, clips editados, etc.

¿Cómo funcionan?

Las notas escritas en videos se mostrarán automáticamente en otras publicaciones que contengan videos similares.

Los colaboradores pueden dejar notas en cualquier Tweet, imagen o video y, si una cantidad suficiente de colaboradores con diferentes puntos de vista califican esa nota como útil, la nota se mostrará públicamente en el post.

Notes on images automatically show on posts that contain a matching image — a superpower for addressing AI-generated images, edited photos, and more. It’s common for these notes to match on dozens, hundreds and sometimes thousands of posts. Now, you can see how many posts an… pic.twitter.com/15xVJfKDmC

— Community Notes (@CommunityNotes) August 30, 2023