La Temporada de Anidación de Tortugas Marinas inició el 1 de abril y termina el 30 de octubre, en donde 14 Campamentos Tortugueros protegen 209 km de playas. En 2023 se cumplen 46 años del programa de conservación de las tortugas marinas más exitoso del país.

Al cierre de agosto 2023, se registran 4,411 nidos protegidos, con 331,476 huevos contabilizados y 187,698 crías liberadas de tortuga Carey y Blanca.

Te puede interesar: Policía Cibernética alerta sobre ‘sharenting’ y sus consecuencias

El año 2022 registró cifras récord de anidación, con un total de 12,190 nidos, 1,357,774 huevos y 822,686 crías de tortuga Carey, Blanca y Lora.

Gracias a la colaboración entre voluntarios, académicos, sociedad civil y gobierno, se ha logrado que las poblaciones de tortugas marinas que anidan en Campeche se recuperen con cada temporada.

Para conservar los hábitats de anidación y asegurar el bienestar de estas emblemáticas especies, se hace un llamado a la ciudadanía a mantener limpias las playas, a no dejar residuos plásticos, no obstruir el tránsito en las playas, a no introducir vehículos o cuatrimotos, no dejar luces prendidas y lo más importante, no tocarlas ni molestarlas durante su proceso de anidación o eclosión de las crías.