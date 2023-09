El día de hoy el cantante Freddie Mercury cumpliría 77 años y lo recordamos haciendo un recorrido por la discografía con la banda que encabezó: Queen.

Queen

Se trata del disco debut de la banda británica que salió a la luz el 13 de julio de 1973; sus influencias fueron el heavy metal y el rock progresivo.

Queen II

Menos de un año después, el 8 de marzo de 1974, Queen sacó su segundo disco que, al igual que el primero, tuvo como compositor principal a Freddie.

Sheer Heart Attack

Unos cuantos meses después del lanzamiento de su segundo disco, sacaron éste que contiene el éxito mundial “Killer Queen”.

A night at the Opera

Es uno de los discos que contiene las canciones más famosas de la agrupación: “Love of my life”, “Bohemian Rhapsody” y “I’m in love with my car”.

A day at the Races

Se trató del primer disco de la banda producido totalmente por ellos; en él nos regalaron la obra maestra “Somebody to love”.

Jazz

Se trata de su séptimo disco que tiene muchos matices del rock inglés. En él viene el éxito “Don´t stop me now”.

The game

Con este disco alcanzaron por primera vez la primera posición en EEUU y es que contiene las canciones “Another one bites the dust” y “Crazy little thing called love”.

Flash Gordon

Se trata de la banda sonora para la película que lleva el mismo nombre que el disco. La mayoría de canciones son instrumentales.

Hot space

“Under pressure” es una de las canciones más famosas de Queen, y viene en este disco. Tuvo la colaboración con David Bowie.

The works

Se trata del álbum que tuvo más permanencia en la radio de Reino Unido. “Radio ga ga” y “I want to break free” vienen en él.

A kind of magic

Este álbum ha tenido opiniones muy divididas: unos lo odian, otros lo aman y para muchos pasó desapercibido.

The miracle

El diagnóstico positivo de sida de Freddie Mercury y los problemas maritales de Brian May fueron la inspiración para componer las canciones.

Innuendo

Fue el último álbum de la banda que se lanzó cuando Freddie todavía estaba vivo. Rápidamente se posicionó como #1 en varios países.

Made in Heaven

Fue el último disco de Queen y salió tras el fallecimiento del cantante. Lo editaron con grabaciones que dejó en vida.

CI