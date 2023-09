Con la finalidad de dar a sus fans un adelanto de lo que será su próximo álbum ‘The Land Is Inhospitable And So Are We’ la cantante estadounidense Mitski anunció su gira por América y Europa, arrancando en México, bajo el concepto de un show íntimo y acústico.

El show en México está programado para el próximo 11 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, sorpresiva fecha tomando en cuenta que falta menos de una semana para su realización.

Los boletos ya están disponibles y rondan de 863 a 2,268 pesos con cargos incluidos.

La cantante visitará también varias ciudades en Estados Unidos, Europa y Reino Unido y serán fechas con sets únicos, ya que además de ser un show íntimo y acústico, también será un adelanto exclusivo a lo que será su nuevo álbum The Land Is Inhospitable And So Are We.

Mitski recién había visitado el país con su presentación en el Corona Capital 2022, donde obtuvo un cálido recibimiento por parte de sus seguidores.

De igual manera, adelantó que la artista que estará abriendo su show en México será Joaquina Mertz, cantante con una muy interesante propuesta de R&B fusionando jazz y soul.

Los boletos están disponibles en el sistema de Ticketmaster o directamente en la taquilla del teatro, si estás interesado en asistir apúrate porque de acuerdo a la web de la boletera los accesos están volando.

OD