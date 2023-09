El presidente Andrés Manuel López Obrador, asistió al último informe de gobierno de Alfredo del Mazo. Hizo un reconocimiento al priista. Tenemos dos orígenes políticos distintos; sin embargo, nos hemos entendido, se han hecho obras en beneficio del pueblo, del Estado de México, que eso es lo más importante. Podemos tener orígenes partidistas diferentes, distintos, pero como gobernantes debemos siempre de pensar en el pueblo, no puede haber banderías partidistas, tenemos que trabajar juntos y lo hemos logrado porque Alfredo Del Mazo ha sido muy respetuoso, no ha confundido las cosas, no ha hecho politiquería, jamás una declaración en contra del gobierno federal; ha sido muy respetuoso, y se lo agradecemos, se lo reconocemos.

PRESIDENTA DEL SENADO ANA LILIA RIVERA; INDICO QUE CONSTRUIRÁN ACUERDOS PARA DESAHOGAR NOMBRAMIENTOS PENDIENTES

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, informó que en este Periodo Ordinario de Sesiones se construirán los acuerdos para desahogar los nombramientos que están pendientes en la Cámara de Senadores. Dio a conocer que el primer asunto que se atenderá será la ratificación del nombramiento que realizó el titular del Ejecutivo federal en favor de Alicia Bárcena, como secretaria de Relaciones Exteriores, así como de subsecretarios de esta dependencia. Asimismo detalló que el tema de la SRE se atenderá en la Comisión de Relaciones Exteriores y se pondrá a la consideración del Pleno del Senado de la República. Dijo que buscarán sacar adelante diversos nombramientos, entre ellos los relacionados con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Tenemos que empezar a construir los acuerdos de los tribunales en materia electoral regionales y los locales, porque vamos a tener un proceso electoral en puerta. Seguramente van a ser temas de la agenda los nombramientos, que es lo que más urge. Puntualizó que también buscarán legislar la nueva Ley de Aguas Nacionales, que retomarán el tema de la regulación del cannabis y buscarán un ordenamiento en materia de alimentación adecuada y sostenible. Va a ser una agenda muy interesante. Respecto al panel de resolución de controversias, que inició Estados Unidos en el marco del T-MEC, para abordar las medidas implementadas por México en relación con el maíz transgénico, dijo que es un momento complicado, pero era necesario llegar a este debate. Detalló que en nuestro país hay una resistencia desde hace 30 años para evitar que las semillas nativas de nuestro maíz se contaminen con las transgénicas, las cuales ponen en riesgo 10 mil años de evolución de nuestro grano.

PRESIDENTE DE LA JUCOPO EN SAN LAZARO JORGE ROMERO; SEÑALO QUE LA JUCOPO CONTINUARÁ SIENDO UN PUNTO DE ENCUENTRO A FAVOR DE LOS ACUERDOS

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, refrendó su compromiso de encabezar este órgano legislativo con imparcialidad para la búsqueda de acuerdos y consensos. El legislador aseguró que durante su gestión al frente de la Jucopo habrán de permanecer las condiciones para, más allá de las diferencias, buscar las coincidencias que beneficien a México. La Junta de Coordinación Política es y seguirá siendo un espacio donde se propicie el diálogo en el que más allá de las diferencias, habremos de seguirnos enfocando en lo que puedan ser las coincidencias a favor de México. Romero Herrera manifestó hago público mi compromiso de jamás extralimitarme a hablar a nombre de la Junta cuando algo no sea resultado del acuerdo y el diálogo, ya que, aunque continuamos desempeñando una función partidista que no dejaremos de tener porque no dejamos de representar lo que representamos; algo muy distinto es el papel institucional que implica titular la Jucopo. Manifestó que en la Jucopo continuará imperando el respeto, puesto que dicho órgano es un reflejo de la pluralidad de un país de hombres y mujeres que piensan libremente. Romero Herrera hizo un reconocimiento al trabajo realizado por los diputados Ignacio Mier y Rubén Moreira Valdez, quienes lo antecedieron en la presidencia de la Jucopo, y reiteró su convicción de ponderar las coincidencias para, de esta forma, continuar defendiendo a México. Reconozco y aplaudo a los coordinadores Ignacio Mier y Rubén Moreira por su labor al frente de la Jucopo, en donde se han propiciado las condiciones para llegar a los acuerdos; y reitero mi convicción de privilegiar las coincidencias para, de esta forma, continuar defendiendo a México.

XÓCHITL GÁLVEZ; RECIBE EL APOYO DE DIFERENTES CARAVANAS DE LÍDERES Y MILITANTES DE LA ALIANZA OPOSITORA EN DIFERENTES ESTADOS DE LA REPÚBLICA

Xóchitl Gálvez Ruiz, mientras recibía la constancia para coordinar el Frente Amplio por México rumbo a las elecciones de 2024 en la Ciudad de México, en los estados militantes del PAN, PRI y PRD, así como ciudadanos sin partido, externaron su apoyo a la senadora. Una caravana que tuvo lugar en las calles de Culiacán, Sinaloa, manifestaron su apoyo a Gálvez. Por otra parte en Monterrey, Nuevo León, se concentraron alrededor de 300 personas en el Kiosco de la Plaza Zaragoza; en Toluca, Estado de México, se reunieron alrededor de 1,200 personas en el Monumento del Águila. Asimismo unas 700 personas se reunieron en Zapopan, Jalisco, para seguir en directo la entrega de la constancia a Gálvez. En La Paz, Baja California Sur, una caravana de unos 30 vehículos con banderas, globos rosas y blancos, manifestaron su apoyo con frases escritas sobre los parabrisas. En la Plaza Patria, de Aguascalientes, asistentes formaron una ‘X’ gigante, así como las siglas AGS en muestra del apoyo hacia Xóchitl. Finalmente en Playa del Carmen se realizó una caminata desde el Portal Maya en el Parque Fundadores y avanzó por la Quinta Avenida, mientras que un centenar de personas marchó en la capital de Oaxaca.

DIPUTADO IGNACIO MIER; EN ESTE GOBIERNO EL PRESUPUESTO SE IMPLEMENTA PARA ABATIR DESIGUALDADES

El diputado Ignacio Mier Velazco afirmó que es evidente el avance hacia un nuevo pacto social con la Cuarta Transformación, y ha sido con este fin. Señalo que las y los legisladores acompañan al mejor presidente que México ha tenido en décadas. Afirmó que la agenda legislativa de Morena y sus aliados promoverán y continuará con el objetivo de beneficiar a los sectores más vulnerables de la población y adelantó que en los próximos días se recibirá el Paquete Económico 2024, que continuará siendo responsable, realista y equilibrado. Mier Velazco subrayó que el presupuesto es una definición política porque tiene que ver con una ideología y porque es ahí donde se decide privilegiar a los más necesitados. Definió que el presupuesto es el único instrumento redistributivo del ingreso y de la renta que tiene el Estado mexicano y que en este gobierno se implementa para abatir desigualdades. No nos equivocamos y por eso el país en términos económicos y en términos de bienestar está mucho mejor que hace 30 años, hace 25 años y hace apenas 5 años. En relación a reformas constitucionales que promoverán, señaló la necesidad de robustecer el artículo 17 para garantizar como un derecho humano la protección y búsqueda para las personas desaparecidas, además, se impulsará la armonización de la legislación en materia de trata de personas. El líder parlamentario enfatizó que en 5 años de transformación, la labor de las diputadas y los diputados federales de Morena ha estado enfocada en construir un mejor país para todos, y refirió los logros de la presente administración federal, entre ellos, que 5 millones de mexicanos dejaron la pobreza. Mientras que en materia de seguridad pública y educación hay datos que demuestran avances. En ese mismo sentido, en Chiapas, Tabasco, Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo, disminuyó la brecha de desigualdad. Mención especial tiene el Tren Maya, obra que beneficiará a habitantes de 5 entidades del sur del país.

LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS; DECLINA DE CONTIENDA PRESIDENCIAL PARA 2024

Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, durante el foro “Nueva generación, nueva política”, organizado por la Universidad de Monterrey (UDEM), reveló que no buscará la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano. Colosio Riojas indico que no buscará ser candidato presidencial por tres razones. La primera de ella es porque no es el tiempo adecuado. Señalando que lleva poco tiempo como servidor público y aún hay cosas que faltan por madurar, empezando por mi persona. La segunda razón es que no quisiera ser yo la persona que divida a una oposición qué tiene genuinas intenciones de re calibrar el rumbo de México, no voy a entrar a esas riñas inconsistentes. Respeto mucho a Movimiento Ciudadano, es la plataforma en la que pretendo quedarme para hacer mi carrera política durante el tiempo que continúe haciendo mi carrera política, pero no voy a ser artífice de la división de la oposición, sería irresponsable. Finalmente, la tercera razón por la que Colosio Riojas no buscará la Presidencia es porque aún requiere pasar tiempo con sus hijos que son pequeños. Finalmente una razón muy egoísta, la más egoísta de todas, pero creo que es la más importante, mis hijos están pequeños, son mi mundo entero y necesitan un papá y este es el momento para estar con mis hijos.

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA; YA TIENE LISTA SU SOLICITUD DE LICENCIA PARA IR EN BUSQUEDA DE LA CONTIENDA POR LA GUBERNATURA DE PUEBLA EN 2024

El senador Alejandro Armenta Mier, dio a conocer que ya tiene lista su solicitud de licencia a la cámara alta en su búsqueda por contender por la candidatura a la gubernatura de Puebla. Explicó que no la ha presentado debido a que no puede violentar el mandato y que esperará a que salga la convocatoria para el estado. Tengo mi licencia de separación al cargo ya disponible, yo no puedo violentar un mandato, hay que esperar a que salga la convocatoria, el acuerdo nacional que regula el acuerdo estatal para definir la separación del cargo. Dijo que desde que presidió el Senado, ha tenido en mente llegar a representar a Morena para las próximas elecciones de gubernatura en el estado de Puebla en donde también busca ser candidato su primo y diputado Ignacio Mier Velazco. Finalmente llamó a mantener la unidad dentro del partido, así como la calma, esto ante las exigencias de Claudia Rivera, ex presidenta municipal de la capital de Puebla, quien también aspira a la gubernatura. La morenista exigió tanto a Armenta como a Mier Velazco que renuncien a su cargo para no beneficiarse con recursos públicos.

SENADOR JUAN MANUEL FOCIL; CALIFICO EL QUINTO INFORME DE AMLO COMO UN DOCUMENTO DE BUENOS DESEOS PERO NULOS RESULTADOSÓ

El senador del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez, calificó el Quinto Informe de Gobierno Federal como un documento de buenos deseos y muy malos resultados, al tiempo de considerar que algunos de los programas sociales son lo único bueno que se puede destacar. Sobre el desempeño de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró que queda mucho a deber a la sociedad mexicana. La verdad es que son puros buenos deseos para alentar a su gente seguidora, pero la verdad es que los resultados son bastante malos hasta el día de hoy. Esperemos que en este sexto año pues ya dé algún resultado que verdaderamente sea positivo. Puntualizó que apoyos como el que se otorga a las personas adultas mayores es una cuestión de justicia social que debe ser vigilada como país y como gobiernos. El programa a personas con discapacidad es muy limitado porque hasta a los 29 años cortan el apoyo a la gente, tiene que ser hasta que la persona alcance la edad que le dé la vida, que le dé Dios, así que estos programas son importantes. Respecto a los programas Sembrando vidas y Construyendo el futuro, los cuales se han implementado de manera muy fuerte en el sureste y específicamente en Tabasco, Fócil Pérez refirió que hay demasiada corrupción y pocos resultados positivos. El funcionario recordó que durante la toma de protesta de López Obrador se aseguró que con la implementación de estos soportes financieros del Estado se iba a lograr la autosuficiencia de maíz porque sin maíz no hay país y, actualmente, se está importando ese alimento en grandes cantidades. Respecto al enfoque desde el cual se hizo el informe presidencial, Fócil Pérez señaló que, durante el evento, el Ejecutivo federal refirió el eje rector de su gestión como un gobierno humanista, honesto y de grandes obras. Bueno como gobierno humanista dijo que la frase primero los pobres es lo que rige su gobierno, pero la verdad es que no tener acceso a la salud no puede ser un gobierno que vea primero por los pobres. No tener acceso a una mejor educación pues eso no es estar pensando en primero los pobres. Hay que resaltar que los niveles de aprovechamiento siguen siendo bajos de nuestro país en comparación con otros países y nos resta competitividad como ciudadanos ante otros países y ante gente que tenga una mejor preparación Sobre esa línea también abundó en cuestiones de oportunidades de superación, aspecto que desde su punto de vista tampoco puede considerarse que es primero los pobres, pues muchos connacionales han emigrado a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida y seguridad. Tampoco puede pensarse que primero los pobres cuando no se tiene acceso a una seguridad pública que nos dé tranquilidad, al contrario, la inseguridad ha incrementado en el país mucho, más de 165 mil personas han sido asesinadas en este sexenio y más de 40 mil personas han desaparecido.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; GPPRD REFRENDA EL COMPROMISO CON LA POLÍTICA EXTERIOR DE NUESTRO PAÍS

El senador Miguel Ángel Mancera, conversó con Alicia Bárcena sobre su plan de trabajo al frente de la política exterior de México, previo a la comparecencia y ratificación. Posteriormente durante la ratificación del nombramiento de Alicia Bárcena Ibarra como secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) en comisiones, expresó su preocupación para tratar temas de seguridad enfocados, principalmente, en detener el flujo de armas provenientes de Estados Unidos y Canadá. Es un tema que urge buscarle una solución y yo le pediría de nueva cuenta que le ponga todo el empeño. Sé que el ex secretario Marcelo Ebrard hizo lo propio, incluso las demandas que se iniciaron con las fábricas de armas en Estados Unidos, pero el problema es también de México porque al final del día son los policías y es el gobierno mexicano el que debe de velar y cuidar las fronteras y evitar el flujo. También señaló que se debe especificar cuál será la estrategia para fomentar el turismo extranjero pese a las constantes alertas de seguridad que emite el gobierno de Estados Unidos. De igual forma, pidió que se agilice el trámite correspondiente para la expedición de pasaportes ya que muchas personas coinciden en que pueden pasar semanas antes de conseguir una cita.

SENADORA JOSEFINA VÁZQUEZ; APOYO A ALICIA BARCENA EN SU DESIGNACION COMO TITULAR DE LA SRE

La senadora Josefina Vázquez Mota, ofreció su apoyo y su voto a favor a Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra, designada como titular de la SRE, durante su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores. La legisladora manifestó su reconocimiento a la próxima titular de la SRE, mencionando que ha tenido la oportunidad de compartir con ella proyectos en donde han coincidido con diversos acuerdos. Se refirió a dos puntos medulares, los cuales señalo son la violencia a la niñez en redes sociales. Añadió que es importante adherirse al convenio de Budapest. Asimismo destaco la urgencia de detener el flujo de armas provenientes de Estados Unidos y Canadá.

SENADOR JULEN REMENTERIA; LLEVAMOS CINCO AÑOS DE UN GOBIERNO FALLIDO

El Coordinador de las de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería del Puerto, calificó los cinco años de este gobierno como fallido, ya que cada día se multiplican más pobres, se vive en una espiral de violencia, sin salud, sin medicinas y donde hasta sus obras insignias son un fracaso. En estos cinco años este gobierno multiplicó a los pobres, ya son 4 millones, sigue el desabasto de medicinas y un sistema de salud que agoniza, y que le quieren dejar la responsabilidad al IMSS; hay 155 mil homicidios, 40 mil desaparecidos, ahora es el sexenio más violento de la historia reciente. Asimismo, refirió que en el AIFA no hay vuelos, y se tuvo que valer de un decreto para que este aeropuerto de la 4T tuviera actividad; la refinería Dos Bocas, no ha generado ni un barril de gasolina, apenas la semana pasada fue la primera prueba de gasolina primaria; el Gas del Bienestar ya no existe y los Bancos del Bienestar defraudan a los cuentahabientes. El Quinto Informe de Gobierno estuvo lleno de promesas y de mentiras, y la más clara muestra que en este sexenio hubo de todo menos transformación; el Presidente le falló a los miles de mexicanos que votaron y creyeron en él. Sobre la candidata a coordinar los trabajos del Frente Amplio por México destacó que la oposición y los ciudadanos eligieron a la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, para que coordine las tareas rumbo al 2024. Hoy la oposición y los ciudadanos tienen un mismo nombre, Xóchitl Gálvez, que en poco tiempo se ganó el cariño de muchos mexicanos y que fueron ellos que la eligieron para que coordinara los trabajos del Frente Amplio por México, sin duda una mujer muy preparada que busca la unidad. Indico que la oposición no ha muerto, no está derrotada, hay unidad y claro que se puede ganar en el 2024. Rementería del Puerto precisó que lo que viene ahora es trabajar parejos para cambiar el rumbo del país, porque México y Veracruz, merecen más.

MARIO DELGADO; MORENA PREPARA EVENTO PARA RECONOCER A LA CANDIDATA O CANDIDATO QUE FUE FAVORECIDO COMO GANADOR DE LA ENCUESTA RUMBO AL 2024

El dirigente de Morena, Mario Delgado, anunció que el proceso interno de Morena está por llegar a su fin, pues en unos días se revelarán los resultados de la encuesta que se realizó para determinar al virtual candidata o candidato presidencial de la Cuarta Transformación. Se prevé que la dirigencia nacional realice un evento para reconocer a la “corcholata” que sea declarada como ganadora. Se tiene previsto que las casas que están llevando a cabo el levantamiento de la encuesta de Morena den los resultados hoy martes 5 de septiembre. Sin embargo, los resultados se revelarán de manera oficial hasta el miércoles 6 de septiembre. Asimismo indico que ya dio inicio el traslado de las urnas que contienen los resultados de las encuestas ya realizadas por parte del partido. El partido decidió resguardar las urnas en una bodega propiedad de una empresa de valores en la alcaldía Cuauhtémoc, en donde junto a los representantes de cada casa encuestadora y de los aspirantes, ha comenzado a organizar los conteos que dijo, comenzarán el día de hoy. Se ordena por entidad, por día, por sección electoral, por empresa encuestadora, son varios clasificadores. En el conteo vamos a revisar paquete por paquete y boleta por boleta, tenemos un folio único en cada boleta y sabemos dónde se utilizaron y quién estuvo presente y lo vamos a verificar con el acta, con las firmas y con las actas de los representantes.

JOE BIDEN; RESPONSABILIZA A DONALD TRUMP DE SER UNO DE LOS POCOS PRESIDENTES QUE DESTRUYÓ EMPLEO EN EEUU

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó en la celebración del Día del Trabajo en Estados Unidos, que su predecesor, Donald Trump, es uno de los pocos presidentes que destruyó empleo durante su mandato. No hace mucho tiempo que estamos perdiendo empleos en este país. De hecho, el tipo que ocupó el puesto antes que yo fue uno de los dos presidentes de la historia que dejó el cargo con menos puestos de trabajo que cuando asumió el cargo. Joe Biden participó en un evento con líderes sindicales para conmemorar el Día del Trabajo, que se celebra en Estados Unidos el primer lunes de septiembre.

