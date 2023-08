Siguiendo la tendencia de unificar todo en un sólo espacio virtual, el también CEO de Tesla, Elon Musk, anunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) que pronto llegarán las llamadas de audio y de video a la aplicación.

Afirmó que esta función estará disponible para iOS, Android, Mac y PC, que no se requerirá ingresar ningún número de teléfono y que “X es la libreta de direcciones global efectiva”. “Ese conjunto de factores es único”, espetó.

El anunció, sin embargo, no informa nada nuevo, pues el magnate ya había hecho esto público en noviembre pasado, cuando se desveló el proyecto de Twitter 2.0. Otras funciones también forman parte de ese plan antes mencionado, pero existen aún muchos claroscuros respecto a los detalles. Se puede decir, sí, que se busca que los usuarios puedan hacer pagos y encontrar empleo a través de la aplicación.

El diferencial con respecto a otras aplicaciones es lo que mencionaba antes: no se requerirá un número de teléfono, y, en su lugar, se vincularán de manera directa con la cuenta de cada uno de los usuarios — como sucedió con la cuenta de Instagram y de Threads, muy probablemente… aunque esperemos que la eliminación de una cuenta no implique que nos quedemos sin la otra.

Asimismo, Andrea Conway, la diseñadora de X, ya había hecho mención a esto el pasado 26 de julio, donde mostraba el probable diseño del menú donde se activarán las llamadas de audio y video y las configuraciones para comodidad del usuario.

remember when some of y'all really thought we were just going to let you call every single person on here???? pic.twitter.com/rvZ9mzMtiC

— Andrea Conway (@ehikian) July 26, 2023