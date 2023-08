La cantante Taylor Swift se ha convertido en la primera artista en alcanzar 100 millones de oyentes dentro de la plataforma Spotify.

Nuevamente la cantante estadounidense se ha robado el foco de atención después de que se informara que se ha convertido en la primera artista que ha logrado alcanzar los 100 millones de oyentes dentro de la plataforma de Spotify.

Lo anterior después de que viviera días de euforia en las tierras mexicanas al haber brindado varios shows para la Ciudad de México, alcanzando llenar el recinto del Foro Sol en más de una ocasión.

Por medio de sus redes sociales, la plataforma de streaming dio a conocer la noticia que logra distinguir a la intérprete de “Blank Space” de entre las demás e incluso la llamaron “Comportamiento de Reyna”:

“Taylor Swift se convirtió en la primera artista femenina en la historia de Spotify en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales”, se leyó en el tuit que actualmente alcanza más de 3 millones de vistas.

Queen behavior 👑 On August 29th, Taylor Swift became the first female artist in Spotify history to reach 100 million monthly listeners. pic.twitter.com/p7smvexszE

— Spotify (@Spotify) August 29, 2023