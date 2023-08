El presidente Andrés Manuel López Obrador, se manifestó en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al considerar que es mucho el cinismo de sus integrantes y de la ministra presidenta Norma Piña por solicitar un incremento al presupuesto del Poder Judicial para el próximo año. Es que ya es mucho el cinismo de los ministros de la Corte, no quiero generalizar, pero de la mayoría, y en este caso de la presidenta, por eso son predecibles, aunque la Constitución establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, ellos ganan más que el presidente, violan la Constitución con argucias legaloides. Dije que era tanta la prepotencia y el cinismo del Poder Judicial que eran capaces de no respetar el mandato constitucional y que si la Cámara de Diputados decidía una reducción a su presupuesto, que dicho sea de paso está excedido, no es que les haga falta, tienen de más, porque además del presupuesto tienen un fideicomiso de 20 mil millones de pesos. López Obrador dijo que los integrantes del Poder Judicial están llegando a ese extremo, porque cuentan con el respaldo de los oligarcas y los corruptos, y los señaló de nos representar al pueblo sino a una minoría rapaz. Ellos no representan al pueblo, no hay nada que hagan a favor del pueblo, están ahí para defender los intereses de los grupos del poder económico, para eso están, es muy claro con esto que hizo un ministro con lo de los libros de texto. Norma Piña Hernández anunció que el Poder Judicial solicitará un incremento de presupuesto para el próximo año del 4% respecto al gasto aprobado en 2023, a fin de cumplir con sus obligaciones constitucionales y garantizar el acceso a la justicia; además, condenó los recortes hechos a las instituciones que afectan los contrapesos de poderes. De acuerdo con la ministra, el aumento solicitado fue votado por unanimidad por los tres órganos superiores del Poder Judicial y tan sólo representaría un gasto para cada mexicano de un peso con 80 centavos diarios.

DIPUTADO IGNACIO MIER; CONVOCA AL PJF A UN DIÁLOGO PARA ANALIZAR PRESUPUESTO; MEXICANOS PAGAN ALTO COSTO POR UNA JUSTICIA DEFICIENTE

El diputado Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, hizo una invitación a los representantes del Poder Judicial de la Federación a acercarse al Poder Legislativo en un ejercicio de análisis del presupuesto para el año 2024. Luego de advertir que desde el Poder Judicial se defiende un presupuesto que mantiene excesos y privilegios, el diputado lamento que los mexicanos estemos pagando un alto costo por una deficiente impartición de justicia. Si en nuestro país no existiera el clamor de las y los mexicanos para que se ejerza la justicia de manera pronta y expedita, diríamos nos está saliendo caro, pero hay resultados, la gente está bien, se siente segura porque el Poder Judicial está funcionando. Pero no es así, es cara y mala. Señaló que un porcentaje mínimo de casos culminan con una sentencia satisfactoria para el demandante, además de que muchas veces se han liberado individuos bajo proceso a pesar de enfrentar delitos de gravedad que afectan a la sociedad. Mier Velazco también informó sobre la difícil realidad que enfrentan aquellos que han perdido su patrimonio o integridad debido a delitos judiciales, así como aquellos que buscan respuestas en el ámbito del fuero común, a menudo sin obtener respuesta alguna a sus amparos y revisiones. Respeto la atribución del control constitucional que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no en todos los casos han mostrado una actitud de colaboración y de tratar de comprender a los mexicanos. Señaló que le ha hecho varias invitaciones públicas a la ministra presidente para revisar el presupuesto multimillonario de la SCJN que está integrado por 11 ministros, les he dado incluso una encuesta, sobre cómo el 90 por ciento de los mexicanos se sienten ofendidos por los salarios y excesos y que lo platicáramos. Como legisladores, es nuestra obligación representar al pueblo y los diputados somos la representación genuina de la voz de los ciudadanos.

RICARDO MONREAL; DESPUÉS DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DE MI PARTIDO VOY A DEDICARME A ESCRIBIR Y SEGUIRE DANDO CLASES DE DERECHO EN LA UNAM

Ricardo Monreal Ávila anunció que luego de que se dé a conocer el resultado de las encuestas de su partido, no regresará al Senado de la República y se dedicará a escribir, continuará dando clases de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. El político agradeció el trabajo de su equipo y de los medios de comunicación que dieron cobertura informativa a las actividades desarrolladas en los 70 días de contienda interna, a las que calificó de gran experiencia. Asimismo aseguró que en esta etapa entregó todo su tiempo, su capacidad y su talento, y afirmó que asumirá con responsabilidad y seriedad el veredicto de la ciudadanía a través de las encuestas que se aplicarán en los próximos días. A pesar de haber cumplido con dignidad, decoro y entrega este compromiso y responsabilidad política, he decidido mantenerme como senador con licencia sin función legislativa y sin ingreso alguno del erario. Voy a continuar impartiendo mis cátedras en la división de estudios de posgrado en la UNAM y a terminar algunos compromisos con editoriales de libros pendientes de terminar sobre el Senado, sobre la justicia, sobre las mujeres, así como temas de extorsión en el país como una nueva modalidad del crimen organizado.

CLAUDIA SHEINBAUM; MUY AGRADECIDA CON “GRUPO FIRME” BANDA MUSICAL

Claudia Sheinbaum aspirante a la candidatura de Morena por la Presidencia de la República, presumió el mensaje por parte de la banda regional Grupo Firme. La ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México compartió que la banda Grupo Firme, agradecía el apoyo de la ex mandataria desde San Luis Potosí, en donde realizaron su última presentación de su reciente gira nacional. Es muy importante decirlo porque le queremos mandar un mensaje a nuestra queridísima Claudia Sheinbaum, le mandamos un fuerte abrazo, gracias por todo el apoyo que nos ha brindado, de verdad de corazón, gracias, destacó el conjunto musical. Cabe recordar que uno de los primeros conciertos masivos más populares organizados por la administración de Claudia Sheinbaum fue la presentación de Grupo Firme en el Zócalo capitalino.

MARCELO EBRARD; LLEVARE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN AL SIGUIENTE NIVEL

El aspirante a la presidencia, Marcelo Ebrard, aseguró que él significa llevar a la Cuarta Transformación al siguiente nivel, mientras Claudia Sheinbaum significa anclarse. El excanciller mostro las diferentes etapas del país en las que él ha participado, como los diálogos de paz en Chiapas o su paso como jefe de gobierno en la Ciudad de México. O nos anclamos o vamos a otro nivel y ahí tienes que escoger. Yo represento el ir a otro nivel, Claudia representa anclarse y hay que escoger, Mejor Marcelo.

SENADOR MIGUEL ANGEL MANCERA; INFORMA SOBRE LA PLENARIA DEL PRD EN EL SENADO

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, da a conocer que ante el inicio del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura, se invita a la Reunión plenaria del PRD en la Cámara de Senadores. La cual se llevara a cabo el día de hoy miércoles 30 de agosto a partir de las 10:00 horas, en las Salas 2,5 y 6, del Senado de la República.

ALEJANDRO MORENO; PRI FIJARÁ POSTURA HOY MIÉRCOLES SOBRE ELECCIÓN INTERNA DEL FRENTE AMPLIO POR MÉXICO

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, anticipó que hoy miércoles el instituto político dará un importante posicionamiento en torno al proceso interno del Frente Amplio por México, luego de reconocer que las encuestas no le favorecen a la senadora Beatriz Paredes Rangel. Expresó que, en ese contexto, vamos a revisar, para construir a la candidata más competitiva; la fortaleza del Frente Amplio es ese. El dirigente nacional del PRI advirtió que no vamos a permitir que Morena siga destruyendo a este país. Y por eso, como les dije, hoy miércoles nos vemos y daremos la posición del partido. Alejandro Moreno afirmó que para eso se hizo el Frente Amplio por México, para detener a Morena y argumentó que Morena es la peor tragedia que le ha pasado a México, están destruyendo a este país. Se está haciendo una reflexión profunda para tomar la mejor decisión. Señalo que hoy lo importante es construir por nuestro país, trabajar juntos y en equipo, y aseguró que Beatriz Paredes es una mujer de Estado, es una mujer responsable con este país. Es una mujer comprometida y estoy seguro que Beatriz tomará siempre la mejor decisión, que es estar al lado de México.

MARKO CORTES; PAN ACUERDA LLEVAR ADELANTE EL PROYECTO DE CAMBIO QUE CORREGIRÁ EL RUMBO DE MÉXICO A LA AGENDA EN EL SENADO

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) habilitara nuevamente al INAI en sus funciones, pero recordó que quedan muchos nombramientos pendientes, en tribunales locales, en salas regionales y en breve, dos espacios en la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal. Por ello, pidió a los legisladores nombrar a personas que tengan el perfil, capacidad, conocimiento y autonomía para que realmente ocupen de forma responsable estas posiciones. Más allá de la arena electoral, que admitió no se puede dejar a un lado, el dirigente del PAN también solicitó a la bancada albiazul que busque trabajar en bloque de contención con otras fuerzas opositoras porque ha dado buenos resultados al país. El jefe nacional de los panistas mostró su convicción de que Xóchitl Gálvez será quien va a representar al Frente Amplio por México y el próximo 2 de junio de 2024, cambiará el rumbo de México, convirtiéndose en la primera mujer al frente del país. A la senadora, le reconoció el que haya logrado unificar a los panistas, a los de antes, a los de ahora, los que estaban enojados, a los que estaban contentos, todo el PAN, los que ya no militaban también se están sumando y eso muestra una gran capacidad de cohesión. Aseguró que el respeto al partido ajeno es la paz y el PAN estará atento a la definición que tome el PRI hoy miércoles.

SENADORA BEATRIZ PAREDES; YO NO HAGO ESPECULACIONES, PRIMERO HAY QUE SABER QUÉ VA A SUCEDER

La senadora Beatriz Paredes, ha manifestado que respetará la decisión que tome el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la definición de la candidatura presidencial del frente opositor. Dijo que ella esperará a conocer las encuestas que realiza el comité organizador para tomar una decisión. Paredes dijo que no especulará sobre las intenciones de Alejandro Moreno, quien declaró que las encuestas no le favorecen a la representante tricolor. Yo no hago especulaciones, primero hay que saber qué va a suceder, yo no me siento excluida en las encuestas, voy a ver el resultado de las encuestas oficiales porque hay diversos resultados, entonces voy a esperar el resultado. Dijo que dialoga con todos los niveles del partido. Paredes se presentó a la reunión plenaria del PRI, donde horas antes el dirigente nacional dijo que apoyarán en unidad a la abanderada que resulte favorecida con el proceso. La ex gobernadora de Tlaxcala participa en el proceso del frente opositor para buscar la candidatura presidencial, que se definirá mediante encuesta y consulta a una base de datos reunida por simpatizantes de PRI-PAN-PRD.

DIPUTADA JUANITA GUERRA; RESPALDA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA REFORMA DEL PRESIDENTE CONTRA USO DE DRONES POR EL CRIMEN ORGANIZADO

La diputada Juanita Guerra Mena, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, avaló la opinión en sentido positivo a la iniciativa de reforma del Ejecutivo federal para castigar el uso de drones por parte del crimen organizado. La legisladora detalló que la propuesta modifica diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, a fin de castigar a quien utilice las aeronaves pilotadas a distancia para cometer conductas en contra de bienes, servicios, la integridad física o la vida de las personas. Expresó que se incluye un capítulo sobre el uso indebido de esta tecnología y los supuestos de las conductas en las que se le podría involucrar, y las penas correspondientes. Guerra Mena manifestó que la reforma determina el aumento de las penas contra quien utilice dichas aeronaves y se valga de explosivos para afectar bienes pertenecientes o destinados a las fuerzas armadas, de seguridad nacional o de seguridad pública.

DONALD TRUMP; FECHA ELEGIDA PARA COMENZAR EL JUICIO EN MI CONTRA ME PRIVA DEL DERECHO A TENER UN PROCESO JUSTO.

El ex presidente estadounidense Donald Trump afirmó que la fecha elegida por la jueza para comenzar el juicio en su contra por intentar anular las elecciones de 2020 le priva del derecho a tener un proceso justo. La fecha fijada priva su derecho constitucional a un juicio justo, un principio fundamental de Estados Unidos, y continúa exponiendo la corrupción y la caza de brujas que se está lanzando. La jueza estadounidense Tanya S. Chutkan, que juzgará el caso que culminó con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, informó que la fecha elegida es el 4 de marzo, un día antes del supermartes. Esta fecha es lo más parecido que hay en Estados Unidos a una primaria nacional, pues más de una decena de estados, tanto republicanos como demócratas, celebrarán simultáneamente procesos internos para elegir a sus candidatos. Trump informó de que va a apelar la decisión de la jueza y volvió a insistir en que el gobierno de Joe Biden está llevando a cabo una caza de brujas en su contra. Con su decisión, Chutkan desestimó el deseo del fiscal especial, Jack Smith, de que el juicio arrancara en enero de 2024, en una fecha cercana al aniversario del asalto al Capitolio.

ZELENSKI; ANUNCIA MÁS DRONES, MISILES, BLINDADOS Y PROYECTILES MADE IN UCRANIA

La industria militar ucraniana está redoblando la producción de drones, misiles, blindados y proyectiles para artillería para hacer frente a la guerra de resistencia contra la invasión rusa, anunció el presidente del país, Volodímir Zelenski, en su discurso a la nación. Zelenski hizo este anuncio después de reunirse con los responsables de la empresa pública dedicada a la producción de armamento, Ukroboronprom, y con los jefes de sus distintas unidades de producción. Artillería made in Ucrania. Proyectiles made in Ucrania. Drones, misiles, vehículos blindados, dijo Zelenski sobre las armas y equipamientos militares priorizados por la industria nacional.

