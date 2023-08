La próxima semana a estas alturas ya sabremos el nombre de quien será la responsable para la construcción del Frente Amplio por México (FAM) y que llegado el momento se convertirá en la candidata a la presidencia de la República de la oposición en 2024; y por lo que nos dicen, si todo sale como se ha planeado, la buena será la senadora Xóchitl Gálvez.

Fuentes de primer nivel al interior del frente opositor nos comentan que es cuestión de horas para que los dirigentes del PRI y del PAN lleguen a un acuerdo para que la hidalguense sea proclamada ganadora del proceso electoral del próximo domingo.

Y es que a pesar de que Beatriz Paredes se ha colocado en un lugar muy competitivo, al interior del FAM se comenta que Gálvez puede tener más posibilidades de competir al tú por tú a cualquiera de las corcholatas morenistas que resulte ganadora de la encuesta interna; no por cuestiones de capacidad política, sino por la simpatía y arrastre que ha concitado la panista entre algunos sectores de la sociedad.

Del lado del PRD, las cosas quedaron más que planchadas desde la semana pasada cuando la dirigencia del PAN le llegó al precio a su similar del Sol Azteca, razón por la cual desde el viernes los amarillos salieron a externarle su apoyo incondicional a la senadora.

Así que, si no sucede alguna catástrofe que le ponga freno a la negociación, es cuestión de horas para que el PRI y el PAN alcancen un acuerdo para repartirse el pastel de manera que ambos salgan beneficiados, aunque nos comentan que del lado del tricolor, Alejandro Moreno podría vender más caro su amor y estirar la liga lo más que se pueda, de tal modo que pueda sacar mayor ventaja del supuesto acuerdo.

Habrá que esperar a ver si es que desde Palacio Nacional no le hacen una oferta a Alito que no pueda rechazar y que le lleve a descarrilar la negociación con el PAN.

¿Le llegarán al precio?

ENCUESTA BIDEN-TRUMP

La más reciente encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center For Public Affairs Research revela que la opinión que tienen los estadounidenses sobre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump no es muy elogiosa, pues Biden, con 80 años, es considerado como un anciano, por lo que no estaría capacitado para dirigir el destino de la Unión Americana para un segundo periodo; mientras que Trump, quien es ligeramente más joven, con 77 años a cuestas, es visto como un corrupto y mentiroso.

Un 26% de los consultados calificó a Biden como anciano o anticuado; 15% sugirió que era lento y confuso; mientras que sólo 5% le otorgó opiniones positivas.

En tanto, las críticas dirigidas hacia Trump se centraron, predominantemente en su conducta moral y su personalidad, con calificativos como ruidoso, inestable, peligroso y narcisista.

De esta forma, 62% de los encuestados tiene una opinión negativa de Donald Trump, contra 52% de Joe Biden.

Así las cosas en la Unión Americana.

estabocaesmia2014@gmail.com

@JuanMDeAnda