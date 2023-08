Durante tres días se vivió una de las mejores experiencias para la comunidad gamer de nuestro país, más de 20 Stands se instalaron a lo largo de todo Expo Santa Fe para que todos los asistentes vivieran una experiencia increíble y que como la comunidad que son, disfrutaran de todo lo que se había preparado.

El recinto fue adaptado para todo tipo de jugadores, ya sea con consolas, dispositivos móviles o PC gamer, todo mundo podía disfrutar de sus juegos favoritos, algunos de ellos fueron Just Dance, Call of Duty, Valorant, FIFA ( Ahora EA Sports FC), un avance exclusivo de Mortal Kombat, Smash Bros, League of Legends, entre otros muchos más.

Este también fue el marco idóneo para celebrar el décimo aniversario del Riot Games en Latinoamérica con una gran final que conquistó y enamoró a los amantes de los esports.

En este enfrentamiento el equipo Movistar Rainbow 7 se convirtió en bicampeón, ganador de la década y representante de Latinoamérica para WORLDS 2023 tras derrotar 3 – 0 a Estral Esports en el videojuego League of Legends.

Una vez definido el ganador, decenas de fanáticos de Estral Esports se retiraron del recinto pese a que aún quedaban un par de horas para que concluyera el segundo día de actividades de Gamergy México.

Pero no solo los amantes de los videojuegos se reunieron en este festival, también todos los seguidores de los Esports se dieron cita a estos tres días de fiesta, esto debido a que se llevaron a cabo diferentes torneos para definir a los mejores jugadores, uno de ellos fue la Copa Challenger de

Telcel, en donde vimos cómo los competidores de Clash Royale y PUBG se enfrentaban entre sí para demostrar su enorme talento.

Aficionados como Alfonso y Jorge, tristes y frustrados, salieron de Gamergy tras ver la derrota de su equipo favorito, quienes señalaron para 24 HORAS que “lamentablemente no se logró el resultado pero eventualmente se logrará. No me molesta que hubiéramos perdido pero yo creo que lo peor fue que no se metieron ni las manos”.

Por otro lado, Carolina y Dalila fanáticas y seguidoras de R7 mencionaron sentirse muy felices por el resultado obtenido “fue muy intenso, demasiado, pero desde un inicio jugaron con todo”.

Luego del calor por la emoción de la victoria, los integrantes de Movistar Rainbow 7 mediante conferencia de prensa agradecieron el apoyo de todos sus fans a lo largo de todo el torneo y durante la final y aseguraron que serán grandes representantes de la región.

Un elemento adicional que se vio a lo largo de los pasillos fue el desfile de los y las cosplayers, estos fanáticos del animé, cómics y personajes de videojuegos que con un gran talento dejaban volar su imaginación y se caracterizaron como sus personajes de fantasía favoritos, algunos de ellos por simple gusto y otros para ganar el concurso al mejor cosplayer que hubo.

Para cerrar con broche de oro un fin de semana lleno de diversión, se tuvieron diferentes presentaciones musicales de varios artistas como Lit Killah, Kevis y MaKyy, Emjay, Nicole Horts y Bruses. Ovacionados por el público tras haber cantado sus mejores éxitos para cerrar la segunda edición de Gamergy México, dejando la vara muy alta para la próxima entrega.

EXPERIENCIA PARA UNIVERSITARIOS

Parte importante de este evento fue la propuesta que la liga de esports universitarios más grande del país llevó a cabo en el University Esports México.

En esta ocasión además del acceso anticipado al festival, se ofrecieron algunas dinámicas y experiencias únicas a los estudiantes como charlas y pláticas educativas relacionadas a los videojuegos impartidas por profesores de universidades como la FES Aragón de la UNAM.

Los temas principales que se expusieron fueron la narrativa interactiva a través de los videojuegos, la cultura de los videojuegos y su impacto en la política global, así como reacción y creación de experiencias inmersivas.

Algunas de las universidades presentes tanto profesores como estudiantes fueron TecMilenio, FES Aragón, FES Zaragoza, Amerike, entre otras más.

Tras concluir el University Day, comenzó el acceso general para el público a Gamergy México 2023.

IA impacta en videojuegos

AFP

La emergencia de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector de los videojuegos abre nuevos caminos y oportunidades, pero genera también preocupación, con desafíos vinculados a la propiedad intelectual y el empleo.

La IA fue el centro de los debates en el salón del videojuego Gamescon, que reunió a miles de personas en la ciudad alemana de Colonia.

Los sistemas de IA permiten crear robots conversacionales con gran capacidad de respuesta, generar imágenes, códigos o guiones de manera automática.

“La IA es realmente un punto de inflexión”, aseguró en la feria Julien Millet, ingeniero especializado en IA y fundador del estudio United Bits Game.

La nueva tecnología también es capaz de producir instantáneamente ilustraciones a partir de un texto, lo que, según Millet, permite a los creadores “transmitir” mejor “su visión”.

Pero la IA también podría amenazar el trabajo de los artistas conceptuales, que visualizan el videojuego antes de crearlo digitalmente. “Me preocupan esos puestos de trabajo”, concede Millet.

Gamescon permite a los estudios de videojuegos mostrar sus últimas creaciones.

Muchos jugadores acuden disfrazados y se agolpan en los distintos puestos para probar posibles nuevos éxitos, que este año incluyen algunos protagonizados por la Inteligencia Artificial.

Club Koala por ejemplo, del estudio singapurense Play for Fun, ofrece a los jugadores “crear su propio mundo de ensueño”.