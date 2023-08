La cantante Shakira hará nuevamente historia, se convertirá en la primera latina en recibir el premio “Video Vanguard” de los VMAs de MTV.

Nuevamente la cantante colombiana Shakira está haciendo historia en el mundo de la música debido a que se convertirá en la primera latina en recibir el premio “Video Vanguard” perteneciente a los Video Music Awards 2023.

De acuerdo con medios locales, lo anterior sucederá el próximo 12 de septiembre cuando se celebren estos premios y sea galardonado el esfuerzo que han realizado cada uno de los artistas a lo largo de este año.

Con esto la intérprete de “Antología” se une a la lista de mujeres que han dominado esta categoría durante los últimos años, tras Shakira se encuentra Rihanna, Jennifer López, Missy Elliott y Nicky Minaj.

Además, la sudamericana con este también se une la reina del Pop, Madonna, al rey del Pop, Michael Jackson a Kanye West entre otras celebridades que fueron reconocidos con este galardón por su entrega y trabajo.

La colombiana tendrá una actuación en los VMAs por primera vez a lo largo de 17 años, con esto mantendrá la tradición que comenzó con Justin Timberlake en el año de 2013, en donde los Video Vanguard Award desde ese entonces han sido acompañados por una gran actuación en el que se engloban popurris de cada uno de los artistas.

