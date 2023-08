¡Le llueve sobre mojado! Critican severamente en redes a la creadora de contenido ‘YosStop’ tras ofrecer terapias psicológicas en 5 mil pesos sin tener cédula profesional.

La influencer mexicana, Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, se vio envuelta en el ojo del huracán y se volvió tendencia en redes tras una denuncia sobre que está ofreciendo algún tipo de terapias psicológicas o “acompañamiento”, sin presuntamente tener licencia para hacerlo.

Luego de que la creadora de contenido saliera de la cárcel de Santa Martha Acatitla tras ser detenida por el delito de pornografía infantil, que luego se reclasificó a uno de discriminación, tras convertirse en mamá y tras haber decidió continuar sus estudios en la licenciatura en Psicología, desde hace un tiempo- sin haber concluido la carrera- puso en marcha un proyecto llamado “Yo Soy Balance”.

El cual, según lo señalado en su página web, ofrece los servicios de workshop, cursos, health coaching, acompañamiento en bioneuroemoción, yoga, meditación, así como “salud mental y psicología“.

Sin embargo, lo que resalto para muchos más allá de su nuevo emprendimiento y los costos de sus servicios que oscilan entre los 5 mil pesos por 6 sesiones, estos los imparte sin tener licencia para ejercer.

Lo anterior fue denunciado públicamente por Scarlet Espinoza, una psicóloga profesional, a través de las redes sociales de Yosstop, en donde afirmó que la expresa está incurriendo en el delito de usurpación por no contar con cédula profesional acorde a lo que estudió.

“Lo que hace es ilegal, pues ofrecer cualquier servicio de psicología sin ser psicóloga incurre en el delito de usurpación de la profesión… Avísenle a la influencer que lo que hace se llama usurpación de la profesión y aún si estudió Psicología, aún no cuenta con cédula y menos de maestría”.

Siendo así que, Espinoza, quien se identifica como psicóloga clínica con maestría en psicoterapia, destacó que la “psicología no es un circo y la salud psicológica no es un nicho de oportunidad para influencers y actores que no la hicieron en estas áreas”, por lo que, exhortó a la Cofepris investigar a Yoselin por sus presuntos crímenes contra la salud mental y por supuesta usurpación de profesión.

Por lo anterior, la creadora tras notar que se había hecho tendencia en redes , no tardó en pronunciarse a través de un video que compartió en sus cuentas.

En este mencionó que ella en ningún momento dijo que daba terapia psicológica, sino que daba “cursos” relacionados a la profesión que había decidido estudiar a sus 30 años y de coaching en los cuales habla sobre sus experiencia de vida.

“Brother, ¿cómo voy a contar con cédula profesional si acabo de decir que acabo de terminar la carrea? (…) ¿por qué querría la cédula si no estoy haciendo nada? Estoy estudiando (…) Nunca dije ni mencioné nada de terapias psicológicas ni psicoterapia”

En realidad son cursos bien bonitos (…) como menciono en mi video, yo siempre redireccionó, ‘si necesitas ayuda psicológica, ve con tal psicólogo o te recomiendo esto’, o ‘ve con un psiquiatra’, o ‘ve con un nutriólogo’ o ve con blablabla, ¿por qué? Porque yo siempre he sido súper profesional en ese aspecto”, detalló.

Por último,mencionó que dejen de tirarle ‘hate’ ya que no está incurriendo en nada malo y porque no se mete con nadie.

“Por favor, dejen de inventar cosas, ya no sé de qué manera pedirlo o qué hacer para que no suceda este tipo de cosas, creo que yo no me he metido con nadie, creo que estoy haciendo las cosas bien (…) Una vez más: no, no doy terapias, no voy a dar terapias por lo menos aún”.

CSAS