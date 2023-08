La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp le ha brindado a sus usuarios varias funciones para mantener cierta privacidad hacia sus contactos, una de tantas funciones es la famosa ‘palomita azul’ o ‘doble check azul’ que permite mantener la distancia con tus contactos y evita que estos se entren si leíste o no sus mensajes.

Esta función es del agrado de muchos y de algunos otros no tanto, pero, en caso de que hayas enviado un mensaje importante, le hayas escrito a tu crush o a tu ex y no recibes respuesta alguna, es posible sabe si te leyeron o no.

Aquí unos tips que hasta el momento pasan la prueba aunque el usuario tenga desactivada la confirmación de lectura.

Estar en un grupo en común

La aplicación no ha habilitado la confirmación de lectura en los chats grupales, por lo que una vez que envías un mensaje aparece el doble check en gris, cuando todos los integrantes han leído el mensaje cambiara su color a azul.

Por lo que aunque tu usuario objetivo tenga el visto desactivado, una vez que ‘las palomitas’ se tornen azul, sabrás qué habrá leído el mensaje, si quieres más detalles, mantén presionado tu mensaje y una vez que aparezca la ventana de info la seleccionas y verás un listado de los miembros que lo hayan leído con la leyenda ‘Leído por’.

Reiterando, mientras estén en el mismo chat grupal.

Con un clip de audio

La función de no lectura aplica tanto para mensajes de texto, stickers, gifs, emojis y fotos, pero no para clips de audio, la aplicación tampoco ha habilitado la ‘palomita azul’ para estos medios.

Por lo que aunque sea una forma malévola de saber si te leen o no, solo envía un clip de audio y si la persona no resiste el impulso de escucharlo, se marcará con el ‘double check’ azul y aparecera un pequeño microfono color azul confirmando la reproducción del medio, aunque el resto de mensajes se mantengan en gris.

No son métodos infalibles

Cabe mencionar que estos trucos no son siempre confiables, en cualquier momento la aplicación puede actualizarse y cubrir todas las funciones con la no confirmación de lectura, pero, así como existen estos métodos para saber si nos leen o no, también hay otros que al contrario, buscan asegurar más nuestra privacidad con el resto de nuestros contactos.