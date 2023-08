Uno de los personajes más memorables de Sex And The City, Samantha Jones regresó en And Just Like That…, la secuela de la popular serie.

Aunque no interactuó con las otras actrices de reparto, Kim Cattrall grabó su participación realizando una simple llamada.

Durante un par de minutos Samantha platicó con Carrie Bradshaw, interpretado por Sarah Jessica Parker, en el que habla sobre los planes que tiene más adelante.

Desde Londres, Jones le marca para comentarle que no formará parte de la cena que están organizando debido a un retraso. Esto confunde a Carrie pues ella no tenía idea de que Samantha iría a Nueva York para ser parte del nuevo cambio que emprenderá el personaje de Sarah Jessica Parker.

Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) habían orquestado la visita de Samantha.

Finalmente el personaje de Kim Cattrall pide poner el altavoz para despedirse del departamento que formó parte central de la historia original.

“Gracias por todo, jodidamente fabuloso, fabuloso piso”, se escucha decir a Cattrall. Para el final de la escena Samantha Jones besa el teléfono que de acuerdo a las redes no estaba en el guión.

La aparición de Kim Cattrall ocurre luego de que en los últimos años la actriz declarara que su experiencia formando parte de Sex And The City

LDAV