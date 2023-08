La influencer Wendy Guevara explotó contra sus fanáticos que la han criticado por tener una amistad con Marlon Colmenarez.

La reconocida influencer Wendy Guevara se ha visto una vez más debajo de los reflectores después de que varios fanáticos la criticaran por sostener una relación de amistad con el modelo venezolano Marlon Colmenarez.

Lo anterior sucedió a pocas semanas de que la integrante de “Las Perdidas” se coronara campeona del reality show La Casa de Los Famosos México, lo que hizo que la ola de críticas continuará hacia ella con gran facilidad tras recibir su premio de 4 millones de pesos.

Pese a que Wendy ha explicado en diversas ocasiones que su relación con el también modelo es solo una muy buena amistad y le suele dar “posada” cuando viene a la Ciudad de México, muchos de sus seguidores han tachado a Colmenarez como “interesado” y “aprovechado”.

Ante esta situación, Marlon quiso realizar un video en vivo junto a Guevara para así tratar de calmar el ambiente y dejar en claro que no está a lado de ella por interés, sin embargo, algunos fans siguen sin creer y le han pedido a la influencer que se aleje de él:

“Ahí hay un botón de ‘dejar de seguir’, no me importa, de verdad no me importa, de verdad hermanas, porque no les voy a hacer caso, y mi salud mental, no me quiero deprimir, ayer me sentía bien triste por eso”, expresó Wendy en sus redes sociales para dejar en claro que no iba a terminar su amistad con Marlon.

Asimismo resaltó que no se va a dejar manipular por las demás personas que la han condicionado para continuar recibiendo su apoyo.

A través de su cuenta de Instagram compartió un mensaje dirigido para los fans que siguen sin aceptar su amistad con Marlon:

“La verdad, gente tóxica y los chismes tan feos que inventa la gente, qué triste, queriendo liderar y mandar en mi vida, están queriendo destruir mi felicidad y no lo van a lograr”, comentó.

Indicó que ninguna persona se va de esta vida sin pagar todo lo que hizo en la misma:

“Qué duro es esto y qué horrible que exista gente tan mal solo porque no piensas igual que ellos”, concluyó.

