Sir Paul McCartney se convirtió en tendencia la tarde de este martes luego de que hiciera público en sus redes sociales que llevará su gira de conciertos Got Back Tour a Australia en octubre y noviembre.

En México la locura se desató luego de que la empresa de entretenimiento más importante retomara el mensaje del cantante para publicarlo en su cuenta oficial dejando entrever que es posible que la nación azteca cuente con una fecha, por lo menos, de este espectáculo.

“Me sacaste del tiempo –texto que acompañó un un emoji de reloj despertador–, para más información regístrate en el enlace: https:// bit.ly/LaserLightsAre Pretty, se leía.

En su página oficial el exBeatle escribió: “Tengo tantos recuerdos increíbles de mi tiempo en Australia a lo largo de los años. Nuestro último viaje fue muy divertido. Tuvimos un tiempo tan increíble. Cada show fue una fiesta, así que sabemos que esto va a ser increíblemente especial. ¡Australia vamos a rockear! No puedo esperar a verte”.

La gira por el Got Back comienza con un espectáculo íntimo en Adelaida, la ciudad donde Los Beatles hicieron historia en 1964 en su primera visita a Australia. Se estima que 350 mil personas se alinearon en las calles entre el aeropuerto y el Ayuntamiento para echar un vistazo a la banda.

Con canciones como Hey Jude, Live and Let Die, Band on the Run, Let It Be y muchas más, la experiencia en vivo de Paul McCartney es todo lo que cualquier amante de la música podría desear de un espectáculo de rock.

Got Back inició en febrero de 2022, completando 16 grandes espectáculos en los Estados Unidos antes de realizar lo que el periódico British Times describió como el “mejor concierto de la historia” con su set histórico en Glastonbury en junio de 2022.

Habrá que estar pendientes para saber si Paul McCartney decidirá venir a México para deleitar a sus millones de fans

LEG