Mediante sus redes sociales, Paul McCartney anunció que visitará Brasil como parte de su más reciente gira. En el clip se puede ver al cantante respondiendo a los mensajes que le mandaban desde el país sudamericano.

Esto ha generado muchas dudas sobre si el cantante además de ir a Brasil hará una gira por otros países de Latinoamérica. Recordemos que su última visita en México se dio en 2017 un mes después del sismo del 19 de septiembre de aquel año y en el que Paul McCartney pidió “Fuerza” al país.

En Brasil realizará cinco fechas; 30 de noviembre en Brasilia, el 3 de diciembre en Belo Horizonte, el 9 de diciembre en San Pablo, el 13 de diciembre en Curitiba y el 16 de diciembre en Río de Janeiro.

Come to Brazil? Claro!

Paul will be 'Back in Brazil' in November and December 2023! 🇧🇷 https://t.co/KhK4WK8Wlr #PaulMcCartneyGotBack pic.twitter.com/sYC8WaReIK

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 7, 2023