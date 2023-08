Confirma el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro que las pruebas de ADN realizadas a restos calcinados encontrados en una finca en Lagos de Moreno no son de los cinco jóvenes desaparecidos, aunque aún no concluyen los estudios que se realizan en las osamentas localizadas en una ladrillera.

“Ya hay elementos para decir que esas cuando menos no corresponden a los jóvenes, incluso ya he platicado con los papás. Pediría que en esos temas los detalles pueda darlos la Fiscalía, pero sí puedo adelantar que en principio esas osamentas no corresponden a los jóvenes, están en proceso apenas, me refiero a los otros, prefiero el dato de cuándo porque no lo tengo yo todavía claro, están en ese proceso”.

Sin querer dar más detalles, en tanto Fiscalía de Estado confirma otros datos, solo mencionó la presencia de una placa metálica en uno de los cuerpos que incluso las familias descartaron que fueran de alguno de los cinco jóvenes.

Alfaro Ramírez confirmó que no hay respuesta de la Fiscalía General de la República de atraer el caso, pese a que es claro que de trata de crimen organizado.

El mandatario reprobó que el fin de semana se estuviera manejando la versión de otros jóvenes de una misma familia supuestamente desaparecidos, aseguró que fue muy irresponsable darlo por hecho y compartirlo en redes sociales sin corroborar la información porque incluso pusieron en riesgo a policías que estuvieron buscándolos.