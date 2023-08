A invitación de un grupo de migrantes mexicanos este domingo la aspirante a conducir el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, sostuvo una reunión con mexicanos que viven en Estados Unidos, a quienes les expuso su historia de vida y los motivos por los cuales decidió participar en la contienda rumbo a 2024 y enfatizó la necesidad de tener una cooperación con ese país para combatir a los cárteles de la droga.

Desde Houston, Texas, Gálvez Ruiz, consideró que de encabezar el Frente se encargará de hacer la próxima década, “la década de México” aprovechando el nearshoring, además de proporcionar las herramientas para que se construya “el sueño mexicano” en el que sin importar dónde nacieron y las circunstancias, los mexicanos logren cumplir sus objetivos.

Para ello, propuso fortalecer la inversión y gastar de manera inteligente, y dejar de “gastar a lo pendejo”.

“En pocas palabras, dejar de gastar a lo pendejo, fíjate, tiraste 300 mil millones de pesos con el aeropuerto de Texcoco y no hay aeropuerto, estás metiendo 280 mil millones de pesos más al tren maya, 15 mil millones desviados en Segalmex, pérdidas de 240 mil millones en CFE, y si hablamos de Pemex nos ponemos a llorar, está quebrada, no hay rentabilidad en las empresas del Estado en México”, acusó.

Xóchitl Gálvez aseguró que no hay manera de sacar a México adelante “si no garantizamos la paz y la tranquilidad ¡no hay manera!”. Y aclaró que si bien no está proponiendo “la guerra de Calderón, tampoco son los abrazos y no balazos de este cuate”. Por ello, propuso hacer una estrategia con gente capaz, brillante nacional e internacional, sentar a los especialistas.

Y para ello, dijo se requiere un plan, sustento científico, tecnología, cooperación internacional con Estados Unidos, “necesitamos trabajar de manera conjunta los dos países, porque los precursores químicos vienen de Asia, en México se fabrica el fentanilo y aquí se vende y aquí mata a los jóvenes y la lana de aquí va a dar a México y esa lana financia a los cárteles de la droga para que le entren a los negocios de la extorsión, de compra de piso, de la pesca”.

Gálvez Ruiz también prometió a los connacionales en Texas, erradicar la extorsión, principalmente en las aduanas.

Planteó diez temas “Xochitlnomics” para sacar adelante a México, entre ellos, “Estado de Derecho, la Ley es la Ley, no hay manera que sigamos pensando que la ley se aplica a unos y a otros porque si no, el país no va a tener la confianza necesaria para crecer”.

