El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la nueva sanción que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó retirar dos conferencias fue porque ventiló que este organismo modificó sus expresiones y con base en ello decidió sancionarlo por violencia política de género.

“Ayer, lo que decidió el Tribunal, que borre de mi página dos conferencias en donde hablé de que habían alterado mis palabras y por eso, como di a conocer que habían mentido, que habían manipulado lo que había expresado, me sancionan quitándome de mis páginas esas dos conferencias.

“¿Qué fue lo que dije? Ya las voy a quitar. Pero nada más para que nos enteremos todos, del nivel de deshonestidad y la actuación tendenciosa y corrupta de estas autoridades. Ni mencioné a nadie”, dijo López Obrador.

Insistió en que se le acusa de violencia política de género “porque supuestamente yo dije: ‘fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto’, fíjense la perversidad de acomodar esto.

“Cuando yo dije esto: ‘no es como en el flanco derecho que ahí ya eligieron los de arriba, Diego, Fox, Salinas, etcétera y los medio ya eligieron (no puedo mencionar) eso ya está resuelto , esa fue una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba y y ya (…) ya hay cargada o no se han dado cuenta, porque son predecibles”.

Agregó que tampoco expresó: “la van a utilizar para engañar al pueblo”, sino que lo que mencionó fue que escogieron porque piensan que van a engañar con un mujer que nace en un pueblo de Hidalgo y que habla de manera coloquial, directa y hasta con groserías.

La otra frase que reclamó López Obrador que le atribuyó el TEPJF fue: “es un pelele, un títere, una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar para seguír saqueando y robando”.

Aseguró que en lo que en realidad expresó fue que “la señora es Fox, es Salinas, es Claudio X. González, es Roberto Hernández, entonces entraba así, los imponen, y entran atados de pies y manos, son pelees, son títeres, empleados de la oligarquía”.

“Por esto, que es toda una distorsión, me acusan de violencia política de genero, no me extraña porque hace dos días fueron capaces de inventar que cuando me preguntan de los jóvenes de los Altos de Jalisco, que yo me burlé, y todos, pero ya no culpo a los conductores de radio, no, son los dueños de los medios los que están dando la consigna, los dueños de las estaciones de radio, los dueños de las estaciones de televisión, los dueños de los periódicos”, condenó.

