Suecia se ha hecho notar en el mundo moderno por su música, inicialmente el pop en los 70 pero desde la década de los 80 ha sido el metal en sus diferentes subgéneros lo que le ha abierto la ventana al mundo y en México ha encontrado una gran audiencia de este estilo.

“Cada subgénero hecho en Suecia, sorpresivamente ha encontrado una manera peculiar de sonar, es decir que no suena como el que se hace en ningún otro país, por ello es que los periodistas a lo largo del tiempo han hablado de algo que nombraron el estilo sueco”, contó en entrevista con 24 HORAS, Fredrik Norbeg, director del documental Rock På Export.

Asegura que en México han recibido muy bien este sonido y desde que el metal no era comercial, las bandas llegaban, sobre todo las de Death Metal, cosa que hasta la fecha sucede.

“Quizá sea porque existe una gran necesidad de entender lo que se canta y debido a que nuestra lengua principal no es el inglés y de los mexicanos tampoco, hay un punto medio en el que las letras no requieren un dominio avanzado del idioma para comprenderlas”, argumentó Magnus Broni, también director del documental.

Este gran gusto nacional por el metal sueco se puede apreciar en la cantidad de bandas que se presentan en los festivales habitualmente, un caso particular es el festival Candelabrum, quienes presentan siete actos directos del país escandinavo en su cartel.

DEATH METAL, EL SONIDO SUECO MÁS TRASCENDENTE

El documental Hard Rock på Export ofrece un recorrido que inicia con Europe y su icónico Final Countdown y ve a quien ha sido considerado por algunos como el mejor guitarrista de la historia, Yngwie Malmsteen, pero es el Death Metal con el que Suecia proyectó una cara peculiar ante el mundo.

“Existieron muchas bandas y muchos demos en ese entonces finales de los 80, se podría hacer un solo documental de horas para hablar de esa escena underground y del tape trading (intercambio de casetes), que era el formato en el que las bandas grababan sus demos, pero fue en 1991 cuando un sonido peculiar sacudió al género.

“Entombed venía de cambiar su nombre de Nihilist porque se reformaron y en 1990 sacaron Left Hand Path, uno de los álbumes más influyentes de la historia porque lograron el sonido de la motosierra sueca, lo que hicieron fue utilizar su pedal HM-2 y subir todos los controles. Desde luego esa fórmula la usaron varias bandas en 1991 y más adelante”, continuó Magnus.

“Pero esa no es toda la historia, del otro lado del país se levantaron otras bandas a hacer otro tipo de Death Metal, el melódico, que se configuró específicamente como el sonido de Gotemburgo, ahí se supo configurar el sonido agresivo con las melodías, bandas como At the Gates, In Flames, Dark Tranquility y otras lo conformaron y es importante el hecho de que sigan tocando y sigan haciendo música.

“Es curioso pero basado en muchos conteos y opiniones, es Slaughter of the soul de At the Gates el álbum más influyente de la historia de Suecia”, finalizó Norberg.

