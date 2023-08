Por primera vez en el “cara a cara” ante Jermell Charlo, contra quien peleará en el mes patrio, el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez aseguró que una de sus metas personales para el evento del 30 de septiembre será el buscar una mejor versión que la entregada en sus últimas presentaciones en el ring.

Cuestionado sobre su desempeño ante John Ryder y Gennady Golovkin, el pugilista tricolor aseguró en la primera conferencia de promoción sobre su siguiente combate, que su desempeño no fue el mejor ante sus últimos rivales, al no haber logrado dominar las peleas como se había presupuestado.

“Está bien que la gente hablé de esto. No me ví bien en esas dos peleas, pero eso lo sé muy bien y también sé por qué. Ya estoy listo y he cambiado. Me he preparado para un combate y todas las peleas son diferentes y eso lo verán el 30 de septiembre”, aseguró el monarca absoluto de los supermedianos.

Sin mostrar ataques entre sí en lo que significó su primera aparición juntos, Álvarez señaló la pelea ante Charlo como un oportunidad de entregarle a la afición un buen espectáculo deportivo a pesar de tener más de un año alejado del cuadrilátero.

“Voy a poner todo en el ring. Mi experiencia, mi poder y mis habilidades. Va a tomar todo para ganar esta pelea y será una gran noche para los fans. Jermell es un gran boxeador y esta es una pelea que ha existido como una posibilidad durante mucho tiempo. Ahora es el momento correcto para hacerla”, sentenció el mexicano.

El estadounidense de 33 años fue tajante al ser cuestionado sobre la dificultad que supone el subir de la categoría de superwelter a supermediano, aunque él no se preocupa por cuestiones como el peso. “Sé que subo dos divisiones pero eso qué tiene. Cuando pones a dos peleadores que han logrado muchas cosas, sólo puedes esperar fuegos artificiales”.

“Yo quiero callar las bocas a aquellos que dudan de mí. Cuando el momento se presenta,no hay que pensarlo. Los dos tenemos peleas mandatorias, pero al carajo con eso cuando tienes un combate tan grande como éste”, sentenció el campeón de las 154 libras, que vio perder su cinturón del OMB por la pelea ante el mexicano.

“Estoy contento de estar involucrado en estas grandes peleas. Charlo toma chances como yo y arriesga como yo. Creo que es un gran peleador y este es el momento correcto para hacer esta pelea”.

Saúl Álvarez

