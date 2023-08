Hasta el momento, el coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera no ha recibido una oferta para sumarse a alguno de los equipos de los aspirantes del Frente Amplio por México, no obstante, que tanto Santiago Creel como Enrique de la Madrid lo buscaron para exhortarlo a mantenerse en el Frente.

“Pues se mostraron solidarios obviamente y Enrique me dijo que estaría impulsando el tema del gobierno de coalición, que era algo con lo que él se sentía identificado y el compañero Creel lo que manifestó fue, pues, que esperaba que hubiera una solución para que se pudiera continuar avanzando y son con las únicas personas que he tenido comunicación”.

-¿Lo invitaron a formar parte de sus partidos?

-No, no, en absoluto, respondió el senador.

A tres días que el dirigente nacional de su partido, Jesús Zambrano, anunció que el PRD se mantendrá en el Frente Amplio por México, Mancera reiteró que no pretende lastimar el proceso del Frente, pero mantendrá la impugnación a la decisión del Comité Organizador de excluirlo de la segunda etapa.

“Nos eliminan 20 mil firmas, más de 20 mil firmas… casi 27 mil firmas que tiene que ver con los excedentes, los excedentes cuentan para que no puedas tener 150 mil de una sola entidad, pero una vez que rebasas eso, no puede ser que ya no cuenten y que los rasuren. Esos son, digamos, los puntos que no han quedado claros y y conste que quiero dejar también señalado con ustedes que es nuestro interés que no afecten el proceso. Yo se los he dicho una y otra y otra y otra vez, por eso buscamos resolverlo en el interior, pero es el día y la hora en que no nos dan respuesta y ni siquiera a los cuatro escritos previos que presentamos”, acusó.

